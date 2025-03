Hóckey: Comodoro, Chenque y Calafate debutaron con triunfos

En tres escenarios de juego, el último fin de semana dio comienzo el torneo Apertura ’60 Aniversario Calafate Rugby y Hóckey Club’, que organiza la Asociación Austral.

En ese contexto, la primera fecha se desarrolló el último sábado en Náutico Rada Tilly, mientras que el domingo, la actividad tuvo lugar en los campos de juego de Chenque RC y Calafate RC.

En total se jugaron trece partidos. En Primera Damas, los que arrancaron con victorias fueron Comodoro RC, Chenque RC y Calafate RC.

Las ’coironas’ le ganaron 1-0 a Náutico Rada Tilly, las ’celestes’ vencieron 2-1 a Deportivo Portugués, mientras que el ’Cala’ goleó 8-0 a Santa Lucía.

Esta primera fecha también comprendió partidos de las formativas en Sub 14, Sub 16 y Sub 19, cuyos resultados se anuncian a continuación junto con el resto de los partidos de Primera.

.....................

Panorama de la 1ª fecha

SUB 14

- Comodoro RC 0 / Náutico Rada Tilly 24.

- Deportivo Portugués 1 / Chenque RC 3.

- Santa Lucía 2 / Calafate RC 1.

SUB 16

- Náutico Negro 0 / Náutico Amarillo 16.

- Deportivo Portugués 0 / Chenque RC 5.

- Santa Lucía 1 / Calafate RC 4.

SUB 19

- Comodoro RC 0 / Náutico Amarillo 10.

- Comodoro RC 3 / Náutico Negro 0.

- Deportivo Portugués Verde 1 / Chenque RC 0.

- Deportivo Portugués Rojo 0 / Calafate RC 22.

PRIMERA DAMAS

- Comodoro RC 1 / Náutico Rada Tilly 0.

- Deportivo Portugués 1 / Chenque RC 2.

- Santa Lucía 0 / Calafate RC 8.