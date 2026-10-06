Hoy martes se espera una máxima de 13°C

La jornada comenzará fresca, con apenas 6°C y presencia de neblina. Durante la tarde seguirá nublado y hacia la noche se mantendrá mayormente cubierto, con muy baja probabilidad de lluvias.

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 6 de octubre una jornada fresca y con abundante nubosidad, aunque sin precipitaciones significativas previstas.

Durante la mañana se espera neblina, una temperatura cercana a los 6°C y viento leve del este, entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación será muy baja, de entre 0 y 10%.

Por la tarde, el cielo estará nublado y la temperatura ascenderá hasta una máxima de 13°C. El viento continuará soplando desde el este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche se mantendrán las condiciones de cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 9°C y viento del noreste entre 13 y 22 km/h.