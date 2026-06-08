El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló con la prensa de cara al amistoso de este martes ante Islanda, el último de cara al Mundial.

El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, brindó este lunes una conferencia de prensa en la previa del duelo ante Islandia, segundo y último amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

La primera pregunta fue si el capitán Lionel Messi sería de la partida: “Sí, va a jugar, no sé cuántos minutos, lo tengo que hablar con él en el entrenamiento. Veremos cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos. No voy a decir el reemplazante de Balerdi luego de Islandia. Tampoco tengo la formación confirmada, pero vamos a cambiarla porque necesitamos repartir los minutos; en base a cómo hayan terminado todos, armaremos el equipo. Ojalá no tengamos contratiempos para preparar bien el partido contra Argelia”.

"Hoy decidiremos el equipo luego del entrenamiento. Vamos a repartir los minutos de los futbolistas que jugarán mañana para intentar no tener ningún contratiempo. Es un partido importante, hay que jugarlo. Viendo todo lo que está pasando, me preocupa porque quiero que todos los jugadores terminen bien".

En este contexto y con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el DT agregó: "Hoy puedo asegurar que los chicos están bien, la mayoría ya tiene el alta. Montiel, Molina y Nico Paz están disponibles. Juli (Álvarez) está bien, tiene una molestia en el tobillo que se le está yendo. Lea Paredes también, en los próximos días va a poder reintegrarse al grupo".

Con respecto a qué le preocupa a ocho días del debut, no dudó: “El partido con Islandia; es una piedra importante porque hay que jugarlo y quieras o no lo vas a jugar con los chicos que van a estar en el Mundial. Y con todo lo que está pasando me preocupa. Quiero que los tocados se entrenen. Hoy en día es difícil engañar, más allá de las ganas que tengan de estar. Tenemos una semana para que se pongan lo mejor posible. Es más descanso y trabajo táctico, están llegando todos muy justos. La ansiedad no creo que pese, por más que se jueguen otros partidos, nosotros tenemos la cabeza puesta en el nuestro”.

El DT no descartó la chance de que Julián Alvarez y Lautaro Martínez vayan juntos de arranque, “pero en mi manual la estadística dice que han jugado poco. El equilibrio es fundamental, no es fácil jugar con tres o cuatro delanteros, si sumamos a Leo”, y tras mencionar al capitán aprovechó para mostrar enojo con un medio extranjero por tergiversar una declaración. Fuera de eso, a Scaloni se lo vio distendido y confiado en la puesta a punto del equipo. Y ésa en definitiva fue la mejor respuesta.

Por otra parte, Scaloni, cruzó a un medio español y aseguró que “le pareció de mal gusto” luego de que este afirmara que el DT consulta sus decisiones con el astro rosarino Lionel Messi.

El director técnico del combinado nacional aclaró que “tergiversaron su respuesta en un medio de afuera”.

“Aprovecho a aclarar algo. El otro día me preguntaron en un medio de Argentina si yo hablaba con él y yo dije sí a las decisiones en cuánto a él. Tergiversaron la respuesta en un medio de afuera y salió en todos lados que yo consultaba cosas con él. Me pareció aclarable sobre todo por él, que no cabe”, comenzó el nacido en Pujato, Santa Fe.

El diario español MARCA, sostuvo que Scaloni consultaba con Messi a la hora de tomar decisiones tácticas -que competen a todo el equipo-, lo cual desató el enojo del seleccionador albiceleste.

“Me pareció de mal gusto lo que escribieron. No me gustó sinceramente. Fue un medio que no es argentino. Me jodió. Espero que haya sido una confusión y si lo pueden sacar me haría un gran favor”, aseveró el entrenador campeón del mundo.

Y añadió: “En los años que yo llevo acá no me ha dicho ni una palabra del equipo. Con él lo que sea, siempre. Lo voy a repetir y no me voy a cansar de repetirlo: no voy a hacer nada que él no quiera. Ahora, a partir de ahí decido yo cómo juega el equipo. Me jodió que hayan tergiversado una información”.

Por último, se refirió a la consulta que le hicieron a Roberto Martínez, director técnico de Portugal, sobre si él también consultaba sus decisiones tácticas con Cristiano Ronaldo, delantero luso.

“Le preguntaron al entrenador de Portugal si él hacía lo mismo con Ronaldo. El entrenador de Portugal, como no sabía de dónde venía la pregunta, dijo que trabajaban de manera diferente. Él trabaja de la misma manera que yo, seguro con Ronaldo, y después el equipo lo arma como es lógico”, sentenció.