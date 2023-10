Huichaqueo pide prisión domiciliaria y dijo sentir "pánico" a Iturrioz

Este viernes se presentó un pedido de morigeración en favor de la condenada Leticia Bibiana Huichaqueo. Lo hizo en la Oficina Judicial de Rawson su abogado defensor, Javier Romero, quien alegó “razones graves de salud”. Pretende que se la beneficie con prisión domiciliaria.

El pedido de la exministra de Familia y Desarrollo Humano durante el último gobierno de Mario Das Neves estuvo acompañado por certificados psiquiátricos y estudios médicos.

El abogado Romero consideró que “las cuestiones de salud constituyen un sufrimiento y un tormento si continúa alojada en el IPP (Instituto Penitenciario Provincial). Las condiciones de prisión son inhumanas, humillantes, deplorables, sumado a la mala atención que recibe”.

Según el letrado, “en el pabellón se encuentra toda la población carcelaria mezclada, sin división por delitos. Si continúa así los daños podrían ser irreparables”.

Tras escuchar la solicitud, la jueza Karina Breckle destacó que los informes presentados no son completos y resolvió continuar con la audiencia el próximo jueves o viernes para recibir todas las testimoniales de los profesionales intervinientes y el dictamen del Cuerpo Médico Forense.

Asimismo, anunció que irá al IPP para constatar cuáles son las condiciones en que se encuentran los condenados y señaló que todo tratamiento medicó que requiera Huichaqueo será autorizado para que no se resienta su estado de salud.

MIEDO Y ATAQUES DE PANICO

En este contexto, Huichaqueo pidió la palabra para asegurar que lleva 48 días detenida “con ataques de pánico” y alto grado de temor. Además, señalo que el fiscal Héctor Iturrioz le genera “pánico”, ya que “es una pesadilla verlo; el temor que me causa no me permite mirarlo”.

En relación con los primeros días de detención, expresó que pasó de estar internada 24 horas en el Hospital Santa Teresita, donde "me trataron como un preso; luego me llevaron a un calabozo todo sucio y con el baño tapado. Veinte noches sin poder dormir con ataques de pánico y claustrofobia. Amanezco todos los días con el colchón húmedo producto de la humedad, sumado a mi estado de salud complejo".

Agregó que "estoy lastimada por dentro y por fuera, rodeada de violadores. Tomo 8 pastillas diarias. Pasa el tiempo y mi estado de salud se deteriora cada vez más".

Para el fiscal Héctor Iturrioz, el planteo de los defensores fue “confuso”, ya que “nuevamente repiten lo mismo que en la etapa previa, alegando una falta de perspectiva de género. Asimismo, dicen que Huichaqueo no es una persona cualquiera. Sin embargo, el artículo 16 de la Constitución Nacional nos indica que para la ley somos todos iguales. Por otra parte, se está planteando un habeas corpus colectivo y no una morigeración en el modo de cumplimiento de la pena”.

Añadió Iturrioz que “los fiscales recorremos los centros de detención y sin duda no son ámbitos felices. Acá estamos analizando si las cuestiones de salud de Huichaqueo requieren una morigeración de su situación carcelaria. El Cuerpo Médico Forense debería evaluar la situación de Hichaqueo y realizar un dictamen”. Por lo tanto, hasta que el mismo no esté completo, él no se expedirá.

EL ALIMENTO PARA PERROS

Cabe recordar que la causa conocida como Royal Canin, por la que fue condenada Huichaqueo, consistió en la venta ilegal de unas 400 bolsas de alimento para perros que había donado la empresa “Royal Canin” para ser destinados a una asociación protectora de animales de Comodoro Rivadavia durante la emergencia climática de marzo-abril de 2017.

La investigación pudo probar que aproximadamente 373 bolsas “desaparecieron de los depósitos del Ministerio de la Familia”, sin ningún tipo de remito por “expresa orden superior”, además de que muchas de ellas se “vendieron por la red social faceboock a bajo precio.

Huichaqueo fue hallada culpable y el delito que se le probó fue el de peculado en perjuicio de la administración pública.