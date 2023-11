Huracán cortó la racha ganadora de River como local

River Plate perdió este viernes por 2 a 1 ante Huracán de Parque Patricios como local, en el partido de la 12ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, y no pudo asegurarse la clasificación a la segunda ronda del campeonato.

Walter Mazzantti y Franco Alfonso, su primer gol en Primera división, fueron los autores de los goles del conjunto comandado por Diego Martínez. El descuento fue de Gonzalo Martínez de tiro libre.

Con este resultado River lidera la Zona A con 23 puntos, aun así perdió un invicto de 20 triunfos consecutivos en condición de local. Mientras que Huracán quedó segundo con 20 puntos y en la tabla anual acumula 45 puntos, a tres de los últimos que pelean por salir del descenso directo.

El ’Millonario’ fue protagonista desde el inicio del encuentro y acorraló a Huracán en su campo, con presión alta y prácticamente no lo dejó cruzar la mitad de cancha. Las situaciones comenzaron a llegar y estuvieron en los pies de Ignacio Fernández y Salomón Rondón, pero no pudieron definir con comodidad dentro del área. Huracán apenas inquietó con un par de pelotas áreas, que no llevaron demasiado peligro.

Los dos jugadores también fueron protagonistas de las chances que siguieron: el mediocampista probó desde fuera del área y luego con otro remate que rebotó en un rival y el venezolano no pudo darle con precisión. En la última clara de la primera parte, Manuel Lanzini metió un derechazo peligroso que salió cerca del primer palo de Lucas Chaves.

Apenas iniciado el complemento, Huracán acertó y se puso arriba con un gol de Walter Mazzantti. Enseguida, River fue a buscar la igualdad y casi la consigue con una buena volea de Rondón que se fue apenas desviada por el palo derecho de Chaves y otro potente disparo de Lanzini que se encontró con la respuesta del arquero.

Pablo Solari ingresó desde el banco y, tras una jugada colectiva por izquierda, casi iguala con un derechazo bajo que pegó en un palo. Sobre la media hora, Gonzalo Martínez se hizo cargo de un tiro libre cerca del área, a los pocos instantes de haber ingresado, y puso el 1-1 con un remate bajo que dejó sin respuesta a Chaves.

Cerca del final, Huracán aprovechó su segunda llegada con peligro y marcó el 2-1 por intermedio de Franco Alfonso. A pesar de la derrota, el Millonario se mantendrá como único líder de la Zona A hasta que finalice la jornada y se mantiene bien posicionado para clasificar a la próxima instancia de la Copa de la Liga Profesional.