Huracán ya tiene rival para la segunda ronda de Regional  

Tras ganar el clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia y clasificar a la siguiente instancia del Torneo Regional de fútbol, Huracán ya empieza a palpitar la etapa eliminatoria de la Región Patagonia.

En la segunda ronda, el “Globo” se enfrentará a Atlético San Julián y arrancará como local, el 27 de noviembre, para cerrar como visitante el 4 de diciembre.

El resto de los cruces serán los siguientes: Boxing (Río Gallegos) vs Camioneros (Río Grande), Germinal (Rawson) vs San Lorenzo (Puerto Deseado), Deportivo Patagones (Carmen de Patagones) vs Defensores de la

Ribera (Rawson), La Amistad (Cipolletti) vs Juventud Agraria (Patagones), Centenario (Neuquén) vs Cruz del Sur (Bariloche), Deportivo Roca (General Roca) vs Deportivo Rincón (Los Sauces) y Argentinos del Norte (Roca) vs Independiente (Neuquén).