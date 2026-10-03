Ignacio Faín logró su primera pole en el TC

Con Torino, el piloto del Trotta Racing dominó la clasificación en San Nicolás. El comodorense Marcelo Agrelo, compañero de equipo del poleman, quedó 29º.

Este sábado quedará en la memoria de Ignacio Faín por mucho tiempo: logró su primera pole position en el Turismo Carretera. El piloto de Villa Minetti, con una muy linda vuelta a bordo del Torino del Trotta Racing, se llevó la clasificación general de la 12ª fecha en el Autódromo Ciudad de San Nicolás, en el marco de la segunda jornada de la Copa de Oro, informó la página de la ACTC.

En el tercer cuarto partió Faín con el Torino N°86 y con una vuelta perfecta, registró un tiempo de 1:26.047 para lograr la primera pole position en el TC. Lo hizo 216 milésimas más rápido que Otto Fritzler, con un Mercedes Benz del Maquin Parts Racing, que ocupó la segunda colocación; mientras que Julián Santero, con BMW, se quedó con la tercera ubicación.

En el cuarto lugar llegó Diego Azar (Mercedes Benz), 5° Matías Rossi (Toyota), 6° Facundo Chapur (Torino), 7° Mariano Werner (Ford), 8° Christian Ledesma (Chevrolet), 9° Agustín Canapino (Chevrolet) y 10° José Manuel Urcera (Mercedes Benz).

Así clasificaron los de la Copa de Oro: Juan Pablo Gianini (13°), Jonatan Castellano (17°), Mauricio Lambiris (18°), Marcos Landa (21°), Hernán Palazzo (35°).

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con el Torino atendido por el Trotta Racing, quedó 29º en la clasificación general.

Mientras que el otro chubutense, el rawsense Lucas Valle, se clasificó 36º al mando de un Chevrolet Camaro del RV Racing.

La emoción de Faín, tras quedarse con la pole: “Estoy súper contento. Es una sensación inexplicable. Recién pensaba que hace cuánto que no clasificaba primero, o incluso pelear por la pole. Eso demuestra lo difícil que es el Turismo Carretera. Estoy muy agradecido con todos los chicos del Trotta, familia y amigos”.

Se terminó la actividad para el TC en este sábado, que pasado el mediodía, apareció el sol y se secó la pista, luego de lo que fue una mañana con bastante lluvia. Este domingo, a partir de las 10:55 y por la pantalla de Canal 9, se disputarán las series de esta fecha 12 en San Nicolás.

La final se largará a partir de las 14 a 25 vueltas o 50 minutos de duración.

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Clasificación general

1º Ignacio Fain (Torino) 1’26”047/10000

2º Otto Fritzler (Mercedes) a 0’216/1000

3º Julián Santero (BMW) a 0’232/1000

4º Diego Azar (Mercedes Benz) a 0’409/1000

5º Matías Rossi (Toyota Camry) a 0’454/1000

6º Facundo Chapur (Torino) a 0’528/1000

7º Mariano Werner (Ford Mustang) a 0’609/1000

8º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 0’622/1000

9º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 0’745/1000

10 José Manuel Urcera (Mercedes Benz) a 0’803/1000

29º Marcelo Agrelo (Torino) a 1’417/1000

36º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 1’596/1000