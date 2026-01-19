Incendios descontrolados en Chile: hay al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados

Suben a 19 los muertos por los incendios forestales en el sur de Chile: hay más de 50 mil evacuados y declaran el estado de catástrofe.

Los bomberos trabajan para combatir 20 focos en las regiones de Ñuble y Biobío. El presidente de esa Nación, Gabriel Boric viajó a Concepción, una de las ciudades que permanecen en alerta roja.

Los incendios forestales que están arrasando el sur de Chile provocaron ya la muerte de 19 personas, según confirmaron este domingo las autoridades chilenas. Además, hay más de 50 mil evacuados.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, fue quien informó este domingo la cifra de los primeros fallecidos y de damnificados que debieron dejar sus casas en las regiones del Ñuble y BíoBio.

"Son personas que han sido encontradas en el lugar del despliegue del incendio", indicó Cordero sobre las víctimas fatales. Precisó que durante la madrugada "se despacharon un poco más de 87-88 alertas del Sistema de Alerta de Emergencia" a los vecinos del lugar.

El presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en ambas regiones. La medida implica, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tomarán el control. Este domingo por la tarde, además, viajó a la ciudad de Concepción, en la región de Biobio.

Por la tarde, el mandatario chileno dijo en conferencia de prensa desde el lugar de los incendios que la cantidad de muertos era de 18. "Pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar", añadió. Pasadas las 21, Cordero informó que esa cifra había subido a 19.

Boric indicó además que se implementó un toque de queda total en la zona de Lirquén que irá desde las 19 "hasta nueva orden" y en Penco, Nacimiento y Laja desde las 20 hasta las 6 de la mañana del lunes 19, informó Clarín.