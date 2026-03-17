Independiente cayó en Córdoba ante Instituto

El “Rojo” perdió 2-1. El tanto del cuadro visitante lo marcó Matías Abaldo, mientras que los dos de la “Gloria” los anotaron Alex Luna y Giuliano Cerato.

Independiente de Avellaneda perdió este lunes de visitante frente a Instituto de Córdoba por 2-1, en uno de los partidos que dio continuidad a la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Juan Domingo Perón, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez. Matías Abaldo, del “Rojo” había abierto el marcador, pero Alex Luna y Giuliano Cerato, dieron vuelta la historia para que la “Gloria” se quede con la victoria.

Independiente supo golpear primero con una genialidad de Matías Abaldo, quien se sacó un rival de encima y sacó un remate colocado desde el vértice izquierdo del área grande, lejos del alcance del arquero Manuel Roffo.

No obstante, la “Gloria” supo reponerse e igualó rápidamente el marcador con un disparo raso desde fuera del área de Alex Luna, con pasado en el elenco de Avellaneda, y desconcertó a todo el banco de suplentes visitante.

A los 28 minutos, la polémica se hizo presente en Córdoba cuando una sujeción dentro del área dejó sin camiseta al volante del “Rojo” Iván Marcone. El árbitro aguardó por un llamado del VAR, pero el mismo nunca llegó y el encuentro transcurrió con normalidad, desatando el enojo en todos los integrantes del plantel visitante.

En uno de los mejores momentos de los dirigidos por Gustavo Quinteros en el partido, apareció Giuliano Cerato tras un pase del propio Alex Luna, y una gran acción previa de Jhon Córdoba, para anotar el 2-1 y dar vuelta el resultado.

Ya en el segundo tiempo, Independiente tuvo, primero en la cabeza de Sebastián Valdéz, a los 2 minutos, y luego en la frente de Gabriel Ávalos, a los 20, la chance de igualar el partido, pero ambos remates se fueron apenas desviados.

A partir de allí, Independiente perdió ritmo y no encontró los caminos para volver a lastimar a la defensa de Instituto.

Con este resultado, Independiente permanece en el séptimo puesto de la zona “A” con 14 puntos, mientras que Instituto, alcanzó el 11º lugar con 11 unidades.

En la fecha número 12, el “Rojo” recibirá a Talleres de Córdoba -sábado a las 20-, mientras que Instituto visitará a Boca Juniors en la Bombonera el domingo, también en el mismo horario.