Independiente conquistó su primer triunfo en el Apertura

Derrotó 1-0 de visitante a Platense con gol de Santiago Montiel en el segundo tiempo.

Independiente logró este domingo su primera victoria en el torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto, que dirige Gustavo Quinteros, derrotó por 1-0 a Platense y de ese modo tuvo su primera alegría en la Zona “A” del campeonato, tras continuar la cuarta fecha.

El partido, que se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo, y el gol lo marcó Santiago Montiel a los 20’ de la segunda etapa.

El local tuvo un muy buen inicio de partido y en los primeros minutos acechó constantemente el arco defendido por Rodrigo Rey. Independiente, por su parte, se acomodó con el pasar de los minutos, aunque a ambos equipos les faltó claridad y se fueron al entretiempo con un aburrido empate sin goles.

Ya en el complemento, el “Rojo” salió mucho mejor y cometió menos errores infantiles. Así fue como, a los 20 minutos, Montiel pudo desviar cerca del área chica un cabezazo de Gabriel Avalos para anotar el 1-0 que le dio el triunfo al conjunto de Avellaneda.

Tras el tanto de Montiel, el línea cobró fuera de juego, pero luego de una rápida revisión en el VAR le terminaron convalidando el gol.

En la próxima fecha, el “Calamar” visitará a Boca Juniors el próximo domingo, mientras que el “Rojo”, recibirá el viernes por la noche a Lanús.