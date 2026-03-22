El “Rojo” cayó de local ante Talleres de Córdoba por la 12ª fecha del torneo Apertura y además terminó con diez por expulsión de Matías Abaldo.

Independiente perdió 2 a 1 en la previa del clásico de Avellaneda

Independiente, que se fue silbado por sus hinchas, cayó este sábado como local ante Talleres de Córdoba por 2-1, en el marco de la 12ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, tuvo el arbitraje de Hernán Mastrángelo. Los goles en Avellaneda los marcaron Gabriel Avalos para el local, mientras que para la “T”, convirtieron Augusto Schott y Valentín Dávila.

Además, el juez del encuentro expulsó en el descuento al uruguayo Matías Abaldo, delantero del equipo de Gustavo Quinteros.

El “Rojo” había comenzado mejor y se puso en ventaja con un gol de Gabriel Avalos, máximo artillero del campeonato. Sin embargo, un error del arquero Rodrigo Rey en la salida permitió el empate de Augusto Schott y, sobre el final, Valentín Dávila selló la remontada visitante.

La derrota profundizó la crisis futbolística de Independiente, que apenas sumó un punto en los últimos tres partidos y ve cómo su entrenador queda cada vez más cuestionado.

Con la Copa Argentina y el clásico en el horizonte inmediato, el equipo deberá recomponerse rápido para evitar que la bronca de los hinchas se transforme en un clima insostenible.

Con ese resultado, el “Rojo” se ubica octavo en la zona “A” con 14 puntos, mientras que los de Carlos Tevez, treparon al quinto lugar con 18 unidades, a cuatro del líder Vélez Sarsfield.

En la próxima fecha, Independiente recibirá a Racing en el clásico de Avellaneda, mientras que Talleres, de buen presente, recibirá a Boca Juniors.