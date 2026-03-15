Independiente Rivadavia ganó en La Plata y volvió a la punta

El elenco mendocino se reencontró con la victoria al derrotar 3-2 a Gimnasia por la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia le ganó este domingo 3-2 de visitante a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en la continuidad de la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que jugó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Los goles del triunfo mendocino los marcaron Fabrizio Sartori, José Florentín y Enzo Martínez, este último en contra. Los tantos del “Lobo” los convirtieron Martínez, quien fue el que abrió el resultado, y Luis Torres.

En el amanecer del encuentro, Enzo Martínez abrió el marcador de cabeza. Posteriormente, una ráfaga de goles llegó en el Bosque. Primero Fabricio Sartori empató, al instante Marcelo Torres volvió a poner al equipo de Fernando Zaniratto en ventaja. En el complemento, Independiente Rivadavia reaccionó con el empate de José Florentin y en la última jugada del encuentro se encontró con la victoria por un gol en contra de Martínez para el 3 a 2 final.

En la última jugada del partido y tras un centro de Matías Fernández llegó el tanto definitivo para la derrota de la Lepra mendocina. Luego del centro, Enzo Martínez se llevó puesta la pelota en el intento por despejar y terminó poniendo cifras definitivas en La Plata.

Con ese resultado, el elenco que conduce Alfredo Berti volvió a la punta de la zona “B” con 20 unidades, mientras que el “Lobo” quedó en el sexto puesto con 14.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará a Atlético Tucumán, mientras que Independiente Rivadavia, recibirá a Rosario Central.