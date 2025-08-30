Independiente Rivadavia sumó tres valiosos puntos en Mendoza

Le ganó de local 2-1 a Argentinos Juniors por la 7ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia le ganó este sábado de local por 2-1 a Argentinos Juniors en el marco de la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se desarrolló en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, contó con el arbitraje del internacional Facundo Tello.

Los goles de la “Lepra” mendocina fueron obra de Fabrizio Sartori Prieto y Matías Fernández, mientras que Hernán López Muñoz, había igualado de manera transitoria el partido.

El partido comenzó con mucha intensidad y rápidamente llegaron las emociones, ya que a los 5 minutos, Fabrizio Sartori Prieto abrió el marcador para la “Lepra” tras aprovechar un rebote en el área chica.

Ante esto, Argentinos respondió de inmediato y a los 10 minutos Hernán López Muñoz puso el empate con una definición precisa luego de un centro de Matías Giménez.

Sin embargo, la ventaja para el local volvió a aparecer rápidamente, ya que Matías Fernández, en una contra, y tras asistencia de Sheyko Studer, remató con firmeza para establecer el 2 a 1 definitivo a los 17 minutos.

En el complemento, la “Lepra” se quedó con diez jugadores luego de la expulsión del defensor Leonard Costa después de sumar su segunda tarjeta amarilla en el encuentro. Aún así, el “Bicho” no logró aprovechar la ventaja para igualar o dar vuelta el resultado.

Con esta victoria, Independiente Rivadavia se ubica 11º con 8 puntos, mientras que Argentinos, se encuentra dos lugares más arriba, y también con la misma cantidad de unidades.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Lanús, mientras que Argentinos irá hasta Córdoba para medirse con Instituto.