Ingresó el primer buque al renovado astillero de Comodoro

El “Marcala 1” ya se encuentra amarrado en el puerto para iniciar las primeras tareas de reparación.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó el ingreso al Puerto de Comodoro Rivadavia del primer buque que será sometido a tareas de reparación en el Astillero local.

Se trata del pesquero fresquero y tangonero “Marcala 1”, de bandera argentina y procedente del Puerto de Mar del Plata, que cuenta con una eslora de 52,90 metros y una manga de 10 metros. La embarcación ya se encuentra amarrada y comenzó a ser intervenida mientras avanzan los trabajos necesarios para completar el sistema que permitirá trasladar los buques fuera del agua.

La llegada de la primera embarcación representa un avance en el objetivo planteado por Torres de recuperar el Astillero después de años sin actividad y transformarlo en un activo estratégico para el desarrollo industrial, logístico y naval de la Patagonia, con capacidad para prestar servicios a sectores como la pesca y la actividad marítima.

“Gracias a la Ley de Fomento a la Industria Naval en Chubut, hoy el astillero emblema de Comodoro Rivadavia recibió a su primer barco. Y estamos muy cerca de subir a tierra al primer potero”, remarcó Torres.

En el mismo sentido, agregó: “Comodoro Rivadavia se está consolidando como un polo naval patagónico con capacidad de competir, atraer más inversiones y sostener la actividad durante todo el año. Este astillero permitirá generar más trabajo y más competitividad sobre la base de ventajas logísticas y fiscales. Es un paso clave para consolidar un polo naval patagónico”, remarcó el mandatario.

POR ETAPAS

La administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, confirmó que los trabajos sobre la embarcación se desarrollarán de manera progresiva y comenzarán con aquellas intervenciones que pueden realizarse mientras permanece amarrada al muelle.

La primera etapa estará destinada a preparar la embarcación para realizar una inspección integral y determinar con precisión las reparaciones necesarias. Para ello, se retirarán distintos elementos, incluidas las artes de pesca, lo que permitirá además alivianar el buque y facilitar las intervenciones.

Mientras el “Marcala 1” permanezca en el muelle de ultramar, se avanzará con todos los trabajos que puedan ejecutarse sin necesidad de retirar la embarcación del agua.

La segunda etapa comenzará una vez que esté terminado el sistema de rieles. En ese momento, el buque podrá ser elevado mediante el SyncroLift y trasladado hacia el área de reparación, donde se realizarán las intervenciones sobre el casco y los demás sectores que actualmente permanecen sumergidos.