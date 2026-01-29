Intentó huir por los techos tras un robo y terminó detenido

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, luego de que un testigo alertara a la Policía. Uno de los sospechosos fue aprehendido cuando escapaba por la terraza; su cómplice logró darse a la fuga.

Un intento de robo en una vivienda de La Loma culminó con la detención de un hombre de 33 años durante la tarde del miércoles. El episodio se registró en una casa ubicada en la intersección de las calles Escalada y Cagliero, a partir del aviso oportuno de un vecino que observó movimientos sospechosos.

De acuerdo a lo informado por la Comisaría Segunda, el testigo indicó que dos sujetos habían ingresado al domicilio: uno de ellos accedió al interior de la vivienda, mientras el otro permanecía en el exterior cumpliendo funciones de vigilancia. Con esos datos, una patrulla se dirigió rápidamente al lugar.

Al arribar, los efectivos sorprendieron al presunto autor del robo cuando intentaba escapar por una ventana que daba a la terraza. El individuo fue reducido y posteriormente identificado como J. A. Mansilla, quien quedó imputado por el delito de robo agravado por escalamiento.

En tanto, el segundo involucrado logró huir antes de la llegada del personal policial y no fue localizado en el operativo. La Fiscalía interviniente ordenó la realización de una inspección ocular en el domicilio, procedimiento que se llevó a cabo con la presencia de la propietaria de la vivienda, mientras continúan las actuaciones para dar con el sospechoso restante.