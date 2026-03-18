Excarcelaron a la ex Gran Hermano y deberá cumplir medidas judiciales

La Justicia otorgó la excarcelación a Luciana Barrionuevo, quien se encontraba detenida en el barrio porteño de Chacarita acusada de haber participado en un robo bajo la modalidad de “viuda negra” contra un turista estadounidense en un hotel.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la influencer recuperó la libertad este martes, aunque continuará vinculada a la investigación judicial y deberá cumplir una serie de condiciones procesales impuestas por el tribunal.

Tras salir en libertad, Barrionuevo habló con el programa Los Profesionales de Siempre y aseguró: “Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen y apoyan”. Además, describió su detención como “una pesadilla” y agradeció el trabajo de su equipo legal.

En relación a las acusaciones, la ex participante del reality negó haber cometido el delito y rechazó las versiones que la señalan como “viuda negra”. “No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira”, afirmó.

Entre las condiciones impuestas para mantener la excarcelación, la imputada deberá someterse al proceso judicial sin entorpecer la investigación, presentarse ante el tribunal el primer día hábil de cada mes y mantener contacto regular con la Justicia.

Asimismo, se le prohibió acercarse al denunciante, identificado como Bradley James Varela, en el marco de las medidas de protección dispuestas mientras avanza la causa.

La investigación continúa en curso y buscará determinar el grado de participación de la acusada en el hecho denunciado.

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