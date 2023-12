Interna en LN+: ¿qué dijo Eduardo Feinmman de Jonatan Viale?

¡Estalló una nueva interna en LN+! Y en esta ocasión fue Eduardo Fenimann quien la dejó al descubierto durante una entrevista con "Socios del Espectáculo" donde además fue consultado sobre si existe una posible reconciliación con Jonatan Viale. Luego de que se conociera que están completamente distanciados, no volvieron a realizar ningún pase entre sus programas.

"Con el hijo de Mauro Viale siempre fuimos compañeros de trabajo, la verdad es que... Nada. No sé qué es lo que él va a hacer de su vida el año que viene, no tengo ni idea", destacó de forma abrupta Eduardo Fenimann. Asimismo, el conductor habló sobre la posibilidad de volver a realizar un pase con Jonatan Viale, pero fue contundente con sus indirectas.

"No me acuerdo, yo estoy enfocado en Radio Mitre y en mi programa de La Nación Más", dijo. Hay que destacar que el rumor sobre una disputa entre ellos fue debido a que el pase se dejó de realizar a pesar de que era uno de los momentos con más pico de rating del canal. Es por esto que, durante una entrevista con América, Marina Calabró habló al respecto.

"Esta guerra es entre ellos... me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. ¿Viste que esto es bastante dinámico? Hoy tenes un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado... Por suerte pasa un poco eso", destacó en su momento la periodista.