Internaron de urgencia a Alberto Cormillot

El médico nutricionista Alberto Cormillot fue internado de urgencia durante la noche del viernes en una clínica porteña debido a complicaciones en su estado de salud, lo que generó una gran preocupación.

Su esposa, Estefanía Pasquini, es quien permanece junto a él y fue quien confirmó la noticia en diálogo con Teleshow. Según contó, están esperando el resultado de unos estudios para poder saber las causas de su estado. De acuerdo con la información que trascendió en un primer momento, podría tratarse de una descompostura y un cuadro de deshidratación severo. Por esto mismo, esperan los análisis para poder dar un tratamiento certero.

La última vez que estuvo hospitalizado fue en julio de 2023, cuando pasó por tres sanatorios distintos. El nutricionista ingresó por un fuerte dolor de espalda y fue sometido a varios estudios para descartar posibilidades entre una lesión muscular o cálculos renales.

Más allá de sus pasatiempos, la atención de Cormillot está puesta en su hijo pequeño, Emilio. “Yo tengo que vivir 104 años para verlo recibir un diploma. Por supuesto es un deseo, no lo estoy afirmando, pero mi viejo vivió hasta los 95 años y mi vieja hasta los 87, así que tengo buenos genes, lo cual no te asegura nada”.

No obstante, Cormillot reconoció que iba a perderse mucho de la vida de Emilio. “Es cierto, no lo voy a ver casarse, es una cosa que me la voy a perder, pero tengo muchos años para aprovecharlo, cuántos no sé”, expresó hace unos meses en una entrevista con Georgina Barbarrosa durante el programa A la Barbarrosa por Telefe.