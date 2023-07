Investigadora chubutense para impulsar la biotecnología

La provincia del Chubut, representada por la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Tamara Rubilar, participó del lanzamiento de la 4° convocatoria nacional del Régimen de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, que presidió el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

La iniciativa destinará un total de 700 millones de pesos en cupo fiscal para proyectos de investigación, desarrollo, producción de bienes y servicios, mejoras de procesos y productos del sector bio-nanotecnológico.

El lanzamiento también contó con la participación del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus; el secretario de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi, y referentes del sector.

En ese sentido, Rubilar relató en el encuentro que fundó “Erisea”, la primera empresa de base tecnológica del CONICET en la Patagonia, y destacó “las políticas de Estado, el acompañamiento de los estados provinciales y nacional que son de fundamental importancia. No me canso de decir que a mí me incubó la provincia del Chubut con un acompañamiento muy grande en todos los niveles que fuimos necesitando y también del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, desde la Agencia y del CONICET”.

“Nosotros hacemos acuicultura de erizos de mar. A partir de eso aplicamos biotecnología y hacemos suplementos dietarios para la salud. Uno de ellos terminó con una prueba médica multicéntrica donde coordinamos con el Ministerio de Salud y tres hospitales de CABA una prueba para secuelas del coronavirus que fue financiada por la Agencia de Ciencia y Técnica, donde los resultados no solo fueron muy exitosos, sino que fueron presentados recientemente en la universidad de Harvard”, relató la investigadora.

Añadió, además, que “me enorgullezco de formar parte del sistema Científico y poder ayudar en este motor económico que estamos generando desde el sector científico y biotecnológico para crear un mejor país”.

La convocatoria (Resolución N°348/23 publicada por el Boletín Oficial), está destinada a personas humanas, MiPyMEs o empresas biotecnológicas y/o nanotecnológicas consolidadas de todo el país que podrán recibir beneficios fiscales como amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por los bienes de capital declarados en el proyecto, devolución anticipada del IVA, sobre los bienes de capital adquiridos a través del proyecto y un bono de crédito fiscal del 50% de los gastos por contrataciones de servicios de investigación y desarrollo.

Asimismo, los beneficios impositivos por inversiones realizadas en bienes de capital para proyectos de I+D y producción de bienes y/o servicios, permiten un 43% de recupero de la inversión realizada por el sector privado.