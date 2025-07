Investigan la muerte del cuidador de la muñeca Annabelle

El fallecimiento de Dan Rivera, uno de los responsables de custodiar a Annabelle, volvió a poner a la conocida muñeca de la vida real que inspiró las películas de terror en el centro de una historia cargada de incertidumbre.

La muerte del influencer paranormal ocurrió tras una serie de presentaciones en la gira “Devils on the Run Tour”, organizada por la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica. Su partida no solo generó conmoción entre los seguidores del mundo oculto, sino que desató una ola de teorías y temores relacionados con el inquietante juguete que inspiró la saga El Conjuro.

Rivera se había convertido en un referente dentro del ámbito paranormal gracias a su actividad en redes sociales, su participación en documentales y su rol como vocero durante las giras del museo itinerante de objetos malditos. Su muerte dejó una fuerte impresión entre quienes lo conocieron y reavivó viejas preguntas sobre el origen y la influencia de la muñeca.

UNA GIRA QUE TERMINO EN TRAGEDIA

Durante el fin de semana en que ocurrió el deceso, Rivera se encontraba en Gettysburg, Pensilvania, participando en una serie de eventos con entradas agotadas. El domingo, luego de varias horas sin contacto, sus compañeros de la organización lo encontraron sin vida en la habitación del hotel donde se alojaba. Según trascendió, poco antes de retirarse a descansar había expresado sentirse mal.

La oficina del forense del condado de Adams informó que aún no se determinaron las causas exactas del fallecimiento, lo que genera mucho más misterio debido a la presencia del juguete que, aseguran, está poseído.

La Sociedad de Nueva Inglaterra, entidad que heredó los archivos y objetos del matrimonio Warren, decidió continuar con la gira a pesar del duro golpe. En un comunicado, afirmaron que su intención es honrar la memoria de Rivera y seguir compartiendo el legado de Ed y Lorraine. La decisión no estuvo exenta de polémica, dado que el fallecimiento se produjo justo en el contexto de actividades relacionadas con uno de los objetos más temidos del museo: Annabelle.

Según el medio The Evening Sun no hay información oficial sobre las causas de la muerte y la autopsia tardará varias semanas. Sin embargo, una fuente policial de la oficina forense dijo que la muerte “no parecía sospechosa” y que el cuerpo de Rivera fue encontrado en la habitación del hotel.

EL HOMBRE DETRAS DEL MITO

Dan Rivera, de 54 años, tenía una trayectoria sólida dentro del ámbito paranormal. Nacido en Bridgeport, Connecticut, conoció el mundo de lo inexplicable desde la infancia, cuando presenció supuestos episodios extraños en su casa. Con el tiempo, se sumó a la Sociedad de Nueva Inglaterra, donde trabajó durante más de una década en investigaciones de campo y eventos públicos. Además de ser veterano del ejército, se especializó en rituales religiosos y prácticas vinculadas a la santería.

Su figura adquirió relevancia a través de TikTok, donde compartía material exclusivo de los archivos de los Warren. También participó en programas como Most Haunted Places y 28 Days Haunted, disponible en plataformas de streaming. Para muchos seguidores del género, su aporte contribuyó a mantener vivo el interés por los casos clásicos del ocultismo moderno.

La muñeca conocida como Annabelle pertenece a una antigua línea de juguetes infantiles, creada hace más de un siglo por Johnny Gruelle. Sin embargo, su fama no llegó por su diseño, sino por una historia que circuló en los años setenta. Dos amigas, que vivían juntas, comenzaron a notar movimientos inexplicables y mensajes escritos a mano. Un médium aseguró que el espíritu de una niña llamada Annabelle se había alojado dentro del muñeco. Ed y Lorraine Warren descartaron esta versión y propusieron otra explicación: una entidad maliciosa se habría adherido al objeto con intenciones oscuras.

Los Warren investigaron numerosos casos que luego inspiraron películas, libros y documentales. Entre ellos, se encuentra la conocida casa de Amityville. Tras sus muertes, su hija Judy y su yerno Tony Spera se hicieron cargo de los objetos del museo. Debido a problemas legales, el edificio original cerró sus puertas y las piezas más representativas, incluida la maldita Annabelle, comenzaron a exhibirse en distintos puntos del país.