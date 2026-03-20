El gobierno iraní confirmó la muerte de Ali-Mohammad Naeini, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), tras un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel.

Irán confirma la muerte de su portavoz tras ataque de EE.UU. e Israel

La información fue difundida por Sepah News, medio oficial del CGRI, que destacó la trayectoria del funcionario, quien durante más de cuatro décadas estuvo vinculado a la defensa de la Revolución Islámica.

Escalada y cifras alarmantes

El conflicto continúa escalando con cifras cada vez más impactantes. Según datos oficiales de Irán, los ataques ya dejaron más de 1.200 muertos, aunque organizaciones independientes elevan el número a más de 3.000 víctimas, en su mayoría civiles.

En ese contexto, desde Teherán aseguraron que continuarán con su línea de confrontación y prometieron sostener la ofensiva frente a lo que califican como “terrorismo”.

Tensión internacional en aumento

La ofensiva se produce en medio de negociaciones por un nuevo acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos, lo que agrava aún más la crisis en Medio Oriente.

Como respuesta, Irán intensificó sus ataques contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses en la región, en un escenario que mantiene en vilo a la comunidad internacional.