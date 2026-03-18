Fue en rechazo a la guerra contra Irán. Joe Kent dijo "suficiente" y presentó su renuncia con una carta que luego publicó en X.

En un giro sorprendente dentro del poderoso aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos, el director nacional del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, presentó su renuncia, una medida que evidencia las profundas divisiones internas sobre la reciente guerra declarada contra Irán. El anuncio llega en un momento delicado, ya que el país enfrenta una creciente crítica internacional y una política interna polarizada. El ya exfuncionario Joe Kent confesó que no podía conciliar apoyar la ofensiva con su conciencia, especialmente considerando que en su opinión, Irán no representa una amenaza directa ni inminente para Estados Unidos.

La decisión de Kent se produjo luego de tres semanas de intensos conflictos tras la acción militar iniciada el 28 de febrero por el presidente Donald Trump, quien, junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lideró un ataque dirigido a lo que calificaron como "amenazas nucleares potenciales" en Irán. El conflicto escaló rápidamente, afectando la delicada estabilidad del Golfo Pérsico, una región estratégicamente crucial, generando una cascada de impactos económicos y humanos.

La renuncia del director nacional de antiterrorismo se formalizó con una extensa carta enviada directamente a la administración Trump y posteriormente publicada en redes sociales, articulando una clara crítica a la política exterior actual del país. "Es con respeto, pero con un profundo desacuerdo, que debo expresar mi posición", comenzaba afirmando Kent.

De acuerdo con él, el inicio de esta guerra fue motivado más por presiones exteriores que por amenazas genuinas al territorio estadounidense. Aludió tácitamente al "lobby israelí" como un factor que influyó en la presente situación geopolítica, expresando serias preocupaciones sobre qué intereses están realmente moldeando las decisiones militares significativas.

Joe Kent, conocido por su trayectoria en operaciones antiterroristas, acompañó a la administración Trump desde su primera campaña en 2016, y hasta su reciente salida, desempeñó un papel crucial en la estrategia de seguridad nacional de América. Sin embargo, destacó que sus principios comenzaron a desentonar con la política de agresión bélica "repentina" del segundo mandato del presidente; una discrepancia que lo llevó, finalmente, a su renuncia. Describiendo aquel entonces, Kent indicó que las estrategias bélicas podrían estar replicando patrones utilizados en conflictos anteriores, que terminaron afectando adversamente al ejército estadounidense.

Con un tono sombrío, pero resuelto, Kinatt también compartió su perspectiva como veterano, recordando la pérdida de su esposa en combates previos y enfatizando cuánto resentía el perpetuar un ciclo bélico infructuoso. Terminó su misiva con un llamado urgente a la reflexión presidencial sobre "la trampa política mortífera" de repeticiones históricas con engranajes arbitrados por intereses que, según su experiencia, no siempre corresponden al bienestar de las familias estadounidenses.