Irán se baja del Mundial por el bombardeo de Trump e Israel

Luego de los ataques que provocaron la muerte del ayatolá Alí Jamenei y más de 200 víctimas, la federación iraní confirmó su retiro de la Copa del Mundo.

En medio de un escenario internacional extremadamente tenso, la Selección de Irán confirmó oficialmente que no participará el Mundial de la FIFA 2026, a pesar de haber logrado su clasificación. La decisión se conoció tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel que derivaron en la muerte del ayatolá Alí Jamenei y dejaron más de 200 víctimas, generando una profunda crisis política y social en el país.

El fallecimiento del líder supremo, quien había permanecido más de tres décadas en el poder, ocurrió luego de un bombardeo conjunto sobre un complejo ubicado en Teherán, en el marco de una escalada bélica inédita en la región. Su muerte abrió un período de fuerte incertidumbre institucional y provocó una inmediata respuesta militar iraní, además de una conmoción generalizada dentro del territorio.

Frente a este contexto, el gobierno declaró el estado de emergencia y priorizó la reorganización política y de seguridad nacional. Como consecuencia, la federación de fútbol local comunicó a la FIFA que no existen garantías logísticas ni deportivas para sostener la participación del seleccionado en el torneo, que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Irán integraba el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, en lo que iba a ser su participación en el primer Mundial con formato ampliado a 48 selecciones.

De acuerdo con el reglamento del organismo rector del fútbol mundial, ante la baja de una federación clasificada el Consejo de la FIFA tiene la potestad de designar un reemplazante. El artículo 6.2 contempla la incorporación de otra asociación según criterios deportivos y organizativos, además de posibles sanciones económicas para el equipo que renuncia a la competencia.

La salida iraní se convierte así en la primera baja confirmada rumbo al Mundial 2026 y obliga a reorganizar la planificación deportiva de un certamen histórico, que contará con 48 participantes y un total de 104 partidos, el formato más grande desde la creación del torneo.