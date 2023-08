Itosu-kai agasajó a los dos karatecas que competirán en el Panamericano  

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, participó del agasajo de despedida para los karatecas Luka Salesky y Franco Moroncini, quienes competirán en el XXXII Campeonato Panamericano de Karate U21, juvenil, cadetes y niños, que tendrá lugar desde el 20 al 27 de agosto en Santiago de Chile.

El Dojo de Comodoro Rivadavia de la Asociación Itosu-kai Hamamoto Argentina despidió a los deportistas con un ágape en la sede de la calle Saavedra, en el que participaron alumnos, entrenadores, referentes y familiares.

Salesky y Moroncini, quienes entrenan en el Departamento Metodológico y reciben ayuda del Ente Comodoro Deportes, ya están en Buenos Aires realizando la concentración con la Selección Argentina de Karate, en la previa de lo que será la importante competencia internacional organizada por la Federación Deportiva Nacional de Karate de Chile, con el aval de la Federación Panamericana de Karate.

Sobre la participación de los karatecas locales, Daniel Moroncini, referente de la Asociación Itosu-kai Hamamoto Argentina de Comodoro, dijo: “Es un orgullo para nuestra escuela, seguimos creciendo, esto no tiene tope. El objetivo era llegar, se logró y ahora viene crecer. Buscamos experiencia y aprendizaje”.

Y añadió: “Esto se trata de una fiesta dentro de la escuela, son logros para nosotros, el objetivo ya está cumplido, haberlos clasificado para esta instancia tan importante y que vayan a un mega evento como lo es un Campeonato Panamericano, que reúne a 38 países, en donde van a ir los campeones de cada país, y tener a dos alumnos en esa instancia, creo que está todo dicho”.

“Sabemos que el crecimiento personal va a ser muy grande, porque estar con el equipo ya es crecimiento y sin dudas que los va a marcar en su carrera deportiva. Ya obtuvimos la oportunidad este año de clasificar al Sudamericano en Brasil, ahí te das cuenta que el competidor crece a años luz”, expresó el profesor Moroncini.

“Tratamos de que cada alumno busque un espejo y saber que se puede, si lo tenemos dentro de la escuela mucho mejor, y lo hemos logrado. Este proyecto se inició hace aproximadamente 12 años, cuando trajimos el karate oficial a la provincia y donde iniciamos todo un proceso con las categorías infantiles, esos chicos son los que hoy nos están dando estos premios”, sentenció.

UN SUEÑO PANANERICANO

“Estoy viviendo un sueño, no me lo esperaba para nada, trabajé muy duro para llegar a este objetivo pero, como dijeron mis profesores, te tienen que elegir, porque uno puede hacer las cosas muy bien y eligen a otro que también hizo las cosas bien, esta vez se me dio a mí y estoy muy contento por lo que se viene y muy orgulloso de todo el trabajo que venimos haciendo”, señaló Luka Salesky.

Si bien será su primera experiencia fuera del país, el objetivo de Salesky es ganar: “Mi objetivo, como en todos los torneos, es sacar el primer puesto, apunto a ganar porque llevo el peso de representar a mi país. Pero si no se da el resultado, no pasa nada, es algo anecdótico y voy a poder contar en un futuro que fui a un Panamericano”.

El deportista está en Buenos Aires compartiendo con la Selección Argentina de Karate una semana de entrenamientos intensivos para llegar de la mejor manera a la competencia que se hará en la capital chilena.

“Será una experiencia única, porque estamos hablando de un torneo que abarca a toda América y nunca peleé con alguien de otro país, así que va a estar bueno medirse para ver cómo estamos”, afirmó.

UN PREMIO ENORME

“Vamos a tratar de dar nuestro mayor potencial en esta concentración y después en el Campeonato Panamericano. La verdad que me siento muy orgulloso del trabajo y el sacrificio que hice, estar cumpliendo un sueño es una satisfacción enorme, vamos con las expectativas muy altas”, subrayó Franco Moroncini.

Y afirmó que “fue un camino difícil pero lo supe llevar adecuadamente, tomé decisiones adecuadas y correctas, y la verdad que me siento muy orgulloso, porque es un camino difícil, el esfuerzo, la dedicación, dejar cosas de lado por el entrenamiento, pero estoy más que agradecido con esto y ahora tengo que aprovechar la oportunidad”.

“Es un premio enorme poder ir a competir con los mejores karatecas de América. En lo personal va a ser una experiencia increíble, yo ya lo viví en el Sudamericano de Brasil y me quedé con las expectativas muy altas, salimos campeones sudamericanos por equipos y tengo muchas ganas de repetirlo”, cerró Moroncini.