Iturrioz: en el Poder Judicial "hay muchos vagos"

El fiscal Anticorrupción de Chubut, Héctor Iturrioz, se refirió a la situación del Poder Judicial en la Provincia. “Todos los que llegan a la cúspide, llegan por la designación de un funcionario que es parte de un partido político”, aseguró.

En este sentido, señaló -en diálogo con La Cien Punto Uno– que “la gente tiene que entender que, sin compromiso social, la justicia no puede funcionar. Mucha gente conoce de ilícitos y al momento de declarar no se animan. La palabra del fiscal no vale nada sin los testigos”.

Asimismo, aclaró que “yo soy muy crítico de la Justicia Federal, sobre todo cuando compromete la forma en que se ve nuestro trabajo. En el Poder Judicial hay muchos vagos, como los hay en todos lados”.

En este marco, destacó que “no creo que esté mal que desde el Poder Judicial opinemos sobre otras cosas. Los hechos de corrupción son gravísimos. Y acá en Chubut a los involucrados en este tipo de causas les dieron la pena mínima. A un chico que fuma un porro, entra a un negocio y roba algo le dan 6 años de prisión. Y a un funcionario que roba millones le dan menos de 4”.

Finalmente, Iturrioz concluyó que “como fiscal a veces es imposible no involucrarse con las partes, no sentirlo. La satisfacción de obtener una pena, en un momento tan difícil para una víctima, es un premio que no tiene precio”.