Javier Bardem aboga por "Palestina libre" y clama "no a la guerra"

El actor español Javier Bardem se pronunció este domingo en la ceremonia de los Oscar a favor de una "Palestina libre" y pronunció un rotundo "no a la guerra".

Javier Bardem fue el único de los presentadores de los premios Oscar 2026 que hizo una declaración abiertamente contra el conflicto en Oriente Medio.

Bardem realizó los comentarios cuando presentaba el premio a la mejor película internacional, que finalmente fue para la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier.

El actor llevaba en su solapa la misma pegatina de 'No a la guerra' que usó en 2003 por la guerra de Irak. Y bajo ella, una chapa con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969.

En la alfombra roja, Bardem también se pronunció contra el conflicto. "Hay que aprovechar esto (los Oscar) para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo", dijo el actor a EFE a su llegada a los premios.

Bardem fue categórico al decir que el actual conflicto en Oriente Medio es ilegal porque está "basado en mentiras". El español ya había adelantado su discurso al publicar una foto en la que aparecía con la pegatina y la chapa, de camino a la ceremonia.