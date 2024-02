Jeremías Scialchi tuvo un estreno ganador en el TC Pista

El joven piloto de San Antonio de Areco, Jeremías Scialchi, se quedó con la final del TC Pista, que por la primera fecha del campeonato 2024 de la categoría, se disputó este domingo en el autódromo de El Calafate ante una multitud.

Scialchi, que tripula un Torino del equipo Maquin Parts, había ganado la serie más rápida y luego de largar desde el mejor lugar de la grilla se mantuvo expectante detrás de Jeremías Olmedo por algunas vueltas para superarlo hacia la mitad de carrera y no parar hasta la bandera de cuadros, informó la página de la ACTC.

Scialchi, compitió en la categoría PAKO de kart, luego en el TC Pista Mouras y finalmente, también con Torino, obtuvo el título el año pasado en el TC Mouras que le permitió acceder al TC Pista.

Luego de Saigós y Machado, San Antonio de Areco, vuelve a tener un piloto dentro de la élite del TC y por lo que demostró este fin de semana, Jeremías, seguirá representando con éxito a su ciudad.

“Desde el momento que llegué al equipo supe que con este auto podía ganar, el Maquin Parts me recibió muy bien y siempre tuve lo que pedí. Me emocioné al subir al podio porque sentí que finalmente había superado la presión de este debut en la categoría que desde la primera reunión de pilotos, con el recibimiento de mis colegas, me hicieron sentir uno más de ellos. Agradezco al equipo y es la mejor forma de arrancar el año”, afirmó el ganador de la final que se corrió a 20 vueltas.

Panorama - 20 vueltas

1º Jeremías Scialchi (Torino) 29'36’’529/1000

2º Jeremías Olmedo (Ford) a 3'765/1000

3º Jorge Barrio (Chevrolet) a 6'504/1000

4º Matías Canapino (Chevrolet) a 13'435/1000

5º Agustín De Brabandere (Ford) a 14'820/1000

6º Nicolás Impiombato (Chevrolet) a 15'181/1000

7º Juan Pablo Pilo (Ford) a 17'470/1000

8º Thomás Ricciardi (Ford) a 23'909/1000

9º Hernán Palazzo (Chevrolet) a 24'184/1000

10º José Rasuk (Dodge) a 25'491/1000

11º Mario Valle (Chevrolet) a 25'899/1000

27º Lucas Valle (Dodge) a 2 vueltas