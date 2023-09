Jessica Barría hace historia en la FeChuBa  

La profesora de Nueva Generación, Jessica Barría, estará al frente de la selección femenina de la Federación Chubutense de Balonmano, que participará en el Torneo Argentino de Selecciones Adultas que se realizará en General Alvear, Mendoza, del 9 al 14 de octubre.

Este es un hecho inédito, ya que es la primera mujer en la historia de la FeChuBa en dirigir al equipo mayor de mujeres. Tras la convocatoria, la entrenadora expresó: “La verdad, la convocatoria me puso con muchas sensaciones, nervios y orgullo. Es un desafío muy grande y a veces uno cree no estar a la altura. Pero sé que uno se va haciendo mediante la experiencia, así que no quería desaprovechar la oportunidad que me estaban dando”.

En lo inmediato, comenzará con las concentraciones de las asociaciones, con miras al armado de las selecciones para el Argentino. “Este fin de semana, si se consiguen los espacios, la idea es viajar al Valle a realizar una concentración”, adelantó.

En la “Nueva”, Barría tiene a cargo a los equipos de Cadetes, Juveniles y Mayores Damas. Además, fue técnica de la selección de Menores Damas, e integró el cuerpo técnico de la selección de Cadetes y Juveniles Mujeres, donde obtuvieron el ascenso consagrándose campeonas. En 2022, tuvo a su cargo a la selección Juniors Mujeres.