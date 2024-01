Jey Mammón llevará a juicio a Nazarena Vélez

Nazarena Vélez se refirió a su examigo Jey Mammón como un "monstruo" y confirmó que no se lo quiere cruzar por las calles de Villa Carlos Paz, donde ambos están haciendo temporada de teatro. A su turno, el humorista -que tiene un unipersonal en la localidad cordobesa- reconoció que está a un paso de hacerle juicio penal a quien fuera su puerta de entrada a los medios.

"Llegó a decir que no sabe con quién dejó a sus hijos... Cuando me la cruce, la voy a saludar y se lo voy a explicar en la cara. Le voy a decir en qué contexto y en qué momento me quedé con ellos", espetó este martes Jey Mammón en un móvil con el programa "Socios del espectáculo".

"No me digan lo que dijo porque de todos los videos que tuve que ver para las mediaciones, el de ella lo empecé a ver y lo dejé. (Nazarena Vélez) fue una de las personas que llamamos a mediación... No me dolió, me causó repugnancia todo lo que estaba diciendo. Nunca se presentó en las mediaciones. La llamamos tres veces. Cuando no se presentaba aducía que no vivía donde vivía. Los abogados me dijeron 'la instancia posterior es un juicio penal'. Yo lo dejé en 'stand by'", expresó en otro tramo de la charla.

"Yo a ella la quise muchísimo. La empecé a ver y lo que dijo fue tan grave. Ella dijo 'no se qué haría si me lo cruzo', y en realidad, yo la saludaría. Entiendo por lo que me dijeron los abogados que fue muy grave lo que dijo", aseguró antes de referirse al comentario de Vélez sobre sus hijos, que dio a entender que no considera que su otrora amigo fuese digno de su confianza.

"Ella está por fuera de lo que estamos hablando: el 95% de las mediaciones fueron tan genuinas. No me tomé nada personal. Todos los artistas en Villa Carlos Paz me vinieron a saludar. Me dijeron cosas como 'te comiste un garrón'. Yo a Nazarena la conozco de todos los costados. Tiene un modus operandi. Todo lo que hace e hizo siempre es para que hablen de ella, la vayan a ver al teatro", expresó el humorista.

"Yo logré un aprendizaje muy fuerte con todo esto que tiene que ver con la amistad real. Lo que yo digo no quita que no me haya sorprendido lo que hizo. Pasó un límite grave. Su modus operandi es conocido por todos. Quiere que hablen de ella. Yo siempre fui muy agradecido a ella", aseguró Jey Mammón, quien fue acusado por abuso sexual por Lucas Benvenuto, quien fuera su pareja cuando él tenía 17 años y el humorista, más de 30.

"Me sorprende también lo que dice cuando se le prende la camarita porque van cinco personas que me dicen en privado 'no sabés, Jey, Nazarena te ama, se quiere tomar un café con vos y pedirte disculpas. Después le prenden una cámara y dice 'yo no sé lo que haría'. Tiene un discurso para el 'no' y un discurso para el 'off'", señaló Mammón.