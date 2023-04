Jey Mammon quiere denunciar al joven que habría abusado

Este lunes, Jey Mammon charló con Baby Etchecopar por A24, luego de haberle dado una entrevista a Jorge Rial. “El abuso es mentira”, dijo el músico en Basta Baby para defenderse una vez más de la acusación que le hizo Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. La causa que fue cerrada por prescripción en la Justicia a principios de 2021.

“Antes de la nota sentí nervios porque es un tema álgido y difícil”, aseguró el periodista en una charla con Florencia de la V, en Intrusos (América). Además, aclaró que la entrevista fue pedida por el abogado del conductor: “No le pedí la nota, (Fernando) Burlando me llamó y me dijo que Jey quería hacer notas con los que él no comulgaba en el estilo, como (Jorge) Rial, (Elizabeth) Vernaci y yo”. La conductora aprovechó para comentarle que Vernaci sí era amiga de Jey.

“Ayer se brotó y empezó a salir el Jey que no es el llorón. Yo le dije que no llore, que no le tiemble la voz, que hablara bien. A mí la melancolía no me va y salió lo que salió”, manifestó Baby. Durante la charla, el periodista le había dicho que si estuviera en su lugar haría una demanda por calumnias e injurias contra Benvenuto para defenderse y al parecer Jey seguirá esa recomendación. “Hoy me llamó para decirme: ‘Voy a contrarrestar desde la Justicia’. Si a mí me pegan en la dignidad salgo a contestar inmediatamente con la Justicia. No me callo. Me dijo que se iba a presentar a la Justicia a demandar a este chico. Es algo normal, quiere ir al juicio por la verdad, pero el chico no quiere”.

Cuando la panelista Karina Iavícoli le comentó que había tratado “con cariño” a Jey Mammon, Etchecopar le respondió: “No, ningún cariño. No puedo decirle: ¿qué hacés degenerado?, en una nota que él me brinda en su casa. Tampoco podía decirle que estuvo fenómeno. Tenía que ir por el medio, no podía anularlo de entrada para que él se pueda explayar una hora”. La periodista insistió con que “había sido piadoso” con su entrevistado, pero él se defendió: “Más que piadoso fui cauto. Si se enojaba, se colgaba la nota y se disparaba para cualquier lado, entonces había que tratar de que hable y explique”.

Florencia tomó la palabra y destacó el trabajo del conductor: “El periodismo no tiene la culpa, solo va a hacer las preguntas”. Baby le respondió: “Gracias por defenderme, es matar al cartero”. Luego, criticó a Jey Mammon por su discurso: “Él decía: ‘yo me sentí, a mí me pasó'. Entonces le dije: ‘¿pero no pensás que al otro está hecho pelota?’. Yo no puedo dar un veredicto de decir le creo o no”.

En la entrevista por A24, Etchecopar había contado que tenía un audio que Lucas le había mandado a Jey antes de la denuncia mediática. Al respecto, explicó en el ciclo de América: “En el audio el chico habla con él, ahora de adulto. Jey lo recibió en la radio, estando en el programa. El chico le dice: ‘¿ahora no me atendés?, ¿te acordás de la medallita en la mesa de luz?, ¿ahora no querés hablar conmigo?’. Cuando me autoricen les doy el audio. No le dice ‘te voy a matar’, pero si yo tengo el culo sucio y recibo el audio me preocupo”.

Fuente: Infobae