Jimena Barón: "las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas"

“Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí. Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”, dijo Jimena Barón sobre el escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires, en donde inició la serie de shows de Mala Sangre Tour, la gira con la que regresó a la actividad musical después de cuatro años.

La cantante lanzó las declaraciones que también se leían en una pantalla grande como introducción al tema “La Araña”, que escribió por su propia experiencia y se lo dedicó a Gianinna Maradona, quien fuera para ella su gran amiga y confidente en la separación de Daniel Osvaldo, y quien actualmente está en pareja con el exfutbolista y padre de su hijo, Morrison.

Semanas atrás, por su parte, había contado el trasfondo del tema que corresponde a su último disco, Mala Sangre, y que está basado en el momento en que para ella su amiga se convirtió en “la araña” por haberla traicionado.

“Es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor. Una traición, una gran amistad, una persona muy importante para mí que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue un gran sostén. Y que terminó dando este giro inesperado de traición. Era algo que tenía atragantado en el corazón de hace ocho años. Haber escrito esta canción y sacarla fue remover también mucha cosa personal”, aseguró la también actriz haciendo referencia a la historia de amor entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, quienes recientemente compartieron unas vacaciones en Italia junto a Claudia Villafañe.

“Había muerto mi viejo y muy distinto a separarme, vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer (por Militta Bora) haciéndose tatuajes de sus nombres, por ende, me di por separada. Realmente ella me ayudó muchísimo con esto”, agregó quien por ese entonces era vecina de Gianinna Maradona en el barrio privado de Tigre al que se había mudado con el entonces futbolista de Boca Juniors.

Poco tiempo después, comenzaron a surgir rumores de romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo y cuando Jimena Barón le pidió explicaciones a quien ella consideraba su amiga, le negó los hechos. Sin embargo, un video de ellos dos abrazados en un boliche dejaron expuesta la mentira. Y la cantante decidió alejarse por completo y finalizar su vínculo de amistad.

La relación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo tuvo otras idas y vueltas. La última fue en plena pandemia del coronavirus, en 2020, cuando ella y su hijo se instalaron en la casa del exfutbolista en zona sur buscando darle una nueva oportunidad a su amor y a la familia que había formado, pero unos meses después regresaron a su departamento, y ella no quiso saber nada más. Hoy vive su amor con Matías Palleiro.

Poco más de un año después, en abril 2021, él hizo pública con Gianinna Maradona. Para ese entones, ambos estaban solteros y no tenían nada que esconder, pese a que los rumores de romance habían comenzado años atrás.

Este jueves, Gianinna decidió expresarse en su cuenta de Instagram luego de haber visto el video y escuchado las declaraciones de Jimena Barón, y dio su versión de los hechos haciendo hincapié, entre otras cosas, en el vínculo con la actriz que la consideraba su amiga.

“Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta”, comenzó escribiendo la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona en la red social en la que tiene más de un millón de seguidores. “No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué, ya que hacía media horas que nos conocíamos”, continuó la exmujer de Sergio Kun Agüero.

“Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan”, agregó Gianinna Maradona. “Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos. El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita”, continuó la diseñadora de moda dejando entrever que hasta ahora solo se sabe públicamente la versión de Jimena Barón, quien la consideraba su amiga, pese a que -según aseguró la propia Maradona- para ella no era tan así.

Y finalizó el posteo de una manera contundente: “Yo hace muchos atrás, por distintas razones y mil motivos, elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. Fin”.

