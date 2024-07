Jimena Barón: "Me dejaron todo el brazo marcado"

En la previa de la final de Argentina contra Colombia, por la Copa América 2024, se vivió un clima de tensión. A raíz de los incidentes en las afueras del estadio Hard Rock, varios hinchas argentinos y colombianos se quedaron sin poder entrar por las acciones de la policía de Miami, quien usó la fuerza para impedir que muchos fanáticos ingresaran sin tickets. Entre los afectados estuvieron Jimena Barón y su hijo Momo, quienes fueron agredidos por la seguridad del evento.

Al igual que otros de los miles de hinchas, la artista tuvo percances a la hora de ingresar a la cancha. Si bien pudo disfrutar del partido, no pasó por alto el maltrato que sufrió para ocupar su lugar en el recinto. “Fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar”, escribió la compositora en un posteo en su cuenta de Instagram, donde añadió que “después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico, no podía sonreír”, contó en una publicación.

Pero la situación no terminó ahí, sino que luego tuvo que enfrentarse a la organización del evento que ocasionó más problemas. “Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos, pero gritos tipo loca, pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire. No sé cómo llegamos al asiento”, recordó la actriz respecto a su travesía para acercarse a sus lugares. Incluso, señaló: “Me put… con el que me lo había ocupado, después el partido nos unió y nos sacamos una foto juntos (se quedó al lado, a alguien garc…) qué sé yo, Argentina une, vieron cómo es esto”.

Respecto a las sensaciones que vivió durante el partido, Jimena señaló que el ambiente era “muy colombiano”. “Ellos eran mayoría, nos decían barbaridades, Shakira, Maluma y la concha de la lora. Quiricocho a todos”, contó. En esa misma línea, sumó: “No hay que decir malas palabras ni insultar a la gente así, Momo sabe que fue una excepción”.

A pesar de la odisea que vivió para disfrutar del desempeño de la Selección Argentina y su posterior victoria, Barón reconoció que “valió la pena, hijo, salimos campeones”. “¡Qué noche que nunca vamos a olvidar! ¡Gracias Argentina por esta alegría!”, cerró la cantante en esa misma publicación, donde subió los mejores momentos que pasó al lado de su hijo.