Jimena Barón: "yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga"

Jimena Barón y Gianinna Maradona fueron grandes amigas hasta que la hija del Diez la traicionó robándole a Daniel Osvaldo, su ex marido. La intérprete de "La cobra", entonces, dejó calmar las aguas hasta que, en octubre de 2022, lanzó un tema titulado "La araña", está dedicado a su ex amiga. Hasta ahora, Jimena no había hablado explícitamente sobre su conflicto con su ex amiga, pero en una entrevista reciente se descargó con todo.

Jimena nunca habló del diálogo que tuvo con Gianinna tras publicar la mencionada canción, pero, entrevistada por Julio Leiva en su ciclo de Youtube "Caja Negra", dio detalles sobre el asunto. Contó que la hermana de Dalma se hizo cargo de la letra y la cantante se mostró muy satisfecha por el reclamo que le hizo.

"Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad, yo jamás pensé, ni se me ocurrió que todo era parte de un plan", canta Jimena en su canción dedicada a Gianinna que hasta la actualidad sigue generando polémica, ya que para la mamá de Morrison se trata de una traición imperdonable y aún le duele.

Leiva indagó si había recibido comentarios sobre la letra del polémico hit, a lo que J-Mena respondió orgullosa: "¡Seeeee! Qué me importa. Me alegra. ¡Me encanta!", expresó, y dejó entrever que se enteró que la hija del Diez pensaba que el single era una falta de respeto. Ante ello, Jimena vociferó sarcásticamente: " Una falta de respeto… ¡lo único que falta! ¿Falta de respeto? ¿Yo, en serio, soy la que faltó el respeto? Mirá vos”.

. La actriz muy firme en su posición, concluyó: "Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga. Pero bueno, en mi barrio, por lo menos, esos son los códigos".