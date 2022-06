Joan Vallejos, el niño con parálisis cerebral que triunfa y disfruta del taekwondo

Joan Vallejos es un deportista de Comodoro y en los últimos días se convirtió en un verdadero ejemplo de mucho esfuerzo y mucha superación para el deporte de la ciudad.

Padece parálisis cerebral, y a casi dos meses de comenzar en el taekwondo, realizó su debut en la disciplina realizando una demostración de todo lo aprendido en el II Torneo Regional Copa “Día de la Bandera”.

Miguel Chacón, del grupo de Taekwondo Patagonia es entrenador de Joan quien arrancó con la actividad a mediados de abril del 2022. “Su mamá me comentaba que siempre pasaba por afuera y quería comenzar en una actividad de artes marciales y me consultó si le podía dictar clases” recordó.

Para el entrenador (IV Dan) que dicta clases en los barrios Restinga Alí y Don Bosco- de Kilómetro 8- no era la primera vez que tenía a cargo, entre sus alumnos a un niño con discapacidad.

“Para mí es un alumno más y trato de incentivarlo. Para mí no hay nada complicado, siempre que el instructor o el que da una actividad lo pueda levantar (al deportista) anímicamente y psicológicamente” expresó.

Sobre el debut de Joan, si bien era algo ya hablado con los familiares en el entrenamiento de la semana anterior “quise involucrarlo para incentivarlo y darle más energía para que él pueda superarse a su discapacidad” manifestó Chacón.

Es que Joan, que se divide sus entrenamientos en Restinga Alí y en otras oportunidades en Don Bosco, no se detiene ante ninguna adversidad y se propuso cumplir los retos que se proponga a pesar de su dificultad.

“La mamá habla con el médico que lo está tratando y lo ha visto y ve que va mejorando” declaró el instructor ante el área de prensa de Comodoro Deportes.

“No pensé nunca que en mi vida podía estar ayudando a un nene con discapacidad, y me alegro porque es como que me pone una meta más a mí mismo y tratar de hacer superar al alumno. Ayuda mucho” sostuvo.

La parálisis cerebral que padece le pone las cosas un poco más difíciles que al resto, pero al pequeño taekwondista, eso no le impide entrenar a la par de sus compañeros.

“Es uno más y los alumnos lo tratan como un compañero, practican con él. Cuando ingresó venía con sillas de ruedas, ahora está con el andador. Descansa un poco, hace trabajo con piernas, patadas muy poco, está levantando las piernas de a poquito, que le costaba mucho, y el domingo hizo las formas conmigo” describió sobre el trabajo diario del alumno.

El pasado domingo Joan se llevó todo los aplausos- en el municipal 1- cuando ayudado de su profesor logró dejar la silla de ruedas para pararse y realizar una demostración de formas de taekwondo, demostrando que el deporte es sinónimo de igualdad y de inclusión.

“La semana pasada, en la clase, le comenté si quería participar e incluso él quería hacer lucha me decía la mamá, le dije que habría mucha gente, hablamos con la mamá si estaba de acuerdo, porque no quería que se sienta mal delante de tanta gente” pero según su instructor “él está muy enchufado en esto y me decía que sí, así que le dimos para adelante. Al ver tanta cantidad de gente se emocionó, con un poco de miedo, pero cuando vio el trofeo que podía llegar a ganar se sintió cómodo. Estaba feliz”.