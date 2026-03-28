El Ascenso se pone cada vez más parejo

Ahora son dos líderes por zona: Oeste Juniors y Caleta Córdova por un lado, y Nueva Generación y San Martín por el otro.

Oeste se lo dio vuelta sobre el final a Comodoro FC y es uno de los líderes de la Zona A.

Se disputó la 3ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que se torna cada vez más parejo y cambiante en la lucha por los primeros puestos.

En la Zona A, Caleta Córdova le arrebató el liderazgo a Florentino Ameghino, tras ganarle -con gol de Alaniz- 1-0 como local, mientras que Oeste Juniors también se subió a la cima, con un gran triunfo por 4-3 sobre Comodoro FC, como visitante y en el último minuto, luego de ir perdiendo por dos goles.

Los tantos de los de Valle C los marcaron Carrizo en dos ocasiones, Robles y Martínez. Vidal -dos veces- y Andriach, hicieron los goles de Comodoro FC.

Por su parte, Ferrocarril del Estado logró sus primeros tres puntos al golear 4-0 a Talleres Juniors en Km 5. Los goles del triunfo los anotaron Toloza en dos oportunidades, Páez y Gaitán.

En la Zona B, Nueva Generación, con doblete de Amaya, uno de Triviño, otro de Gonzaléz y uno de Alvarado, aplastó 5-1 como local a Tiro Federal, que descontó por intermedio de Costes, y alcanzó en lo más alto a San Martín, que empató sin goles con Camioneros Patagónicos.

En tanto, Stella Maris se hizo fuerte en su casa y vapuleó 5-0 a Universitario, obteniendo así sus primeras tres unidades en el certamen. Los goles del amplio triunfo fueron obra de Bahamonde, Coliboro, Churreo, Cides y Sánchez.

En el partido interzonal de la tarde sabatina, Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca igualaron 2-2 en terreno “gaucho”. Ambos quedaron a tres de la punta en sus respectivas zonas.

Alfaro, en dos ocasiones, anotó los goles de Ciudadela, mientras que Jáuregui y Derbes, convirtieron para Roca.

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Panorama 3ª fecha B

ZONA A

- Caleta Córdova 1 / Florentino Ameghino 0.

- Talleres Juniors 0 / Ferrocarril del Estado 4.

- Comodoro FC 3 / Oeste Juniors 4.

ZONA B

- Nueva Generación 5 / Tiro Federal 1.

- San Martín 0 / Camioneros Patagónicos 0.

- Stella Maris 5 / Universitario 0.

INTERZONAL

- Manantiales Behr de Ciudadela 2 / Deportivo Roca 2.

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Próxima fecha (4ª)

Zona “A”

- Ferro vs Comodoro FC.

- Florentino Ameghino vs Talleres Jrs.

- M.B. Ciudadela vs Caleta Córdova.

Zona “B”

- Camioneros vs Stella Maris.

- Tiro Federal vs San Martín.

- General Roca vs Nueva Generación.

Interzonal

- Universitario vs Oeste Jrs.