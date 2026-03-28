El Ascenso se pone cada vez más parejo

Se disputó la 3ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que se torna cada vez más parejo y cambiante en la lucha por los primeros puestos.
En la Zona A, Caleta Córdova le arrebató el liderazgo a Florentino Ameghino, tras ganarle -con gol de Alaniz- 1-0 como local, mientras que Oeste Juniors también se subió a la cima, con un gran triunfo por 4-3 sobre Comodoro FC, como visitante y en el último minuto, luego de ir perdiendo por dos goles.
Los tantos de los de Valle C los marcaron Carrizo en dos ocasiones, Robles y Martínez. Vidal -dos veces- y Andriach, hicieron los goles de Comodoro FC.
Por su parte, Ferrocarril del Estado logró sus primeros tres puntos al golear 4-0 a Talleres Juniors en Km 5. Los goles del triunfo los anotaron Toloza en dos oportunidades, Páez y Gaitán.
En la Zona B, Nueva Generación, con doblete de Amaya, uno de Triviño, otro de Gonzaléz y uno de Alvarado, aplastó 5-1 como local a Tiro Federal, que descontó por intermedio de Costes, y alcanzó en lo más alto a San Martín, que empató sin goles con Camioneros Patagónicos.
En tanto, Stella Maris se hizo fuerte en su casa y vapuleó 5-0 a Universitario, obteniendo así sus primeras tres unidades en el certamen. Los goles del amplio triunfo fueron obra de Bahamonde, Coliboro, Churreo, Cides y Sánchez.
En el partido interzonal de la tarde sabatina, Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca igualaron 2-2 en terreno “gaucho”. Ambos quedaron a tres de la punta en sus respectivas zonas.
Alfaro, en dos ocasiones, anotó los goles de Ciudadela, mientras que Jáuregui y Derbes, convirtieron para Roca.
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Panorama 3ª fecha B
ZONA A
- Caleta Córdova 1 / Florentino Ameghino 0.
- Talleres Juniors 0 / Ferrocarril del Estado 4.
- Comodoro FC 3 / Oeste Juniors 4.
ZONA B
- Nueva Generación 5 / Tiro Federal 1.
- San Martín 0 / Camioneros Patagónicos 0.
- Stella Maris 5 / Universitario 0.
INTERZONAL
- Manantiales Behr de Ciudadela 2 / Deportivo Roca 2.
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Próxima fecha (4ª)
Zona “A”
- Ferro vs Comodoro FC.
- Florentino Ameghino vs Talleres Jrs.
- M.B. Ciudadela vs Caleta Córdova.
Zona “B”
- Camioneros vs Stella Maris.
- Tiro Federal vs San Martín.
- General Roca vs Nueva Generación.
Interzonal
- Universitario vs Oeste Jrs.