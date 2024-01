Jorge Newbery es finalista de la Zona Patagónica del Regional

En un gran y emotivo partido, Jorge Newbery se clasificó este domingo para jugar la final de la zona Patagónica del Torneo Regional Amateur de fútbol al vencer por penales 3-0 a Comisión de Actividades Infantiles.

Al término de los 90’, la CAI se había quedado con la victoria de 3-2 por los goles de Gonzalo Figueroa (2) y Agustín Jara. Los tantos del ’Lobo’ los marcaron Gabriel Navarro y Franco Domínguez, el segundo decisivo para que el partido llegase a los penales.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Municipal Comodoro tuvo el arbitraje de Maximiliano Macheroni de Rosario. Y a pesar que era sin visitantes, hubo un importante grupo de simpatizantes del ’Lobo’, a quienes se le permitió ingresar y se ubicó luego detrás del arco que da al Santa Lucía Golf Club.

Newbery abrió la cuenta antes de los dos minutos de juego. El defensor Franco Flores se equivocó en el fondo, la pelota le quedó a Gabriel Navarro, quien entró al área y remató al arco para que el ’Lobo’ se ponga en ventaja.

Sobre los 12’, el ’Aeronauta’ tuvo otra chance para aumentar el marcador. Isaac Esteche habilitó con un largo pase a Franco Domínguez, el ’Flaco’ la paró de pecho, le pegó de zurda y la pelota se fue apenas desviada.

El equipo de Hugo Barrientos volvió a tener otra posibilidad con un tiro libre de Gabriel Navarro, pero el arquero Luciano Guarracino la envió al córner.

Sin embargo, la CAI en la primera que tuvo -mediante un tiro libre-, llegó al empate por intermedio de Gonzalo Figueroa, quien apareció por el segundo palo y la mandó al fondo de la red.

Y poco del final de la etapa inicial, Maximiliano Paredes habilitó a Agustín Jara, y el delantero definió por arriba del arquero Kevin Flores, para de esa manera la CAI pase a ganar el partido 2-1.

Para colmo, Newbery quedó complicado en tiempo cumplido porque luego, el defensor Gastón Barrientos se retiró expulsado con roja directa a raíz de una fuerte infracción sobre Jara.

En el complemento, la CAI llegó al tercero por intermedio del goleador Figueroa, quien recibió un pase de Valentín Pesse, y el delantero, habilitado, con un fuerte zurdazo puso el 3-1.

Minutos más tarde, Newbery estuvo a punto del segundo, con un cabezazo de Martínez y en gran reacción desvió el arquero Guarracino.

El ’Lobo’ volvió a tener otra chance por internedio de Gabriel Méndez que le pegó al arco y la pelota se fue cerca.

Y en tiempo cumplido, Newbery llegó al ansiado segundo tanto. Claudio Ojeda envió un centro, apareció Franco Domínguez en el área, ganándole en lo alto a Guarracino, y de cabeza marcó el segundo del ’Lobo’.

El árbitro adicionó siete minutos, la CAI terminó ganando 3-2 y como en la ida, Newbery se había impuesto 1-0, la definición llegó a los penales.

En la definición, Newbery convirtió por intermedio de Domínguez, Ojeda y Martínez, mientras que el arquero Flores, le contuvo los disparos a Jara y a Luis Oyarzo. Además, Paredes estrelló su remate en el travesaño.

De esa manera, el ’Lobo’ se clasificó para jugar la final Patagónica con el ganador de Deportivo Roca y Deportivo Rincón de los Sauces, quienes se enfrentan esta misma noche en Río Negro.

Síntesis

CAI 0 (3) / Jorge Newbery 3 (2)

CAI: Luciano Guarracino; Maximiliano Paredes, Matías Maidana, Franco Flores y Mateo Zapata; Luciano Contreras, Matías Godoy y Valentín Pesse; Luis Oyarzo; Agustín Jara y Gonzalo Figueroa. DT: Claudio Marini.

Jorge Newbery: Kevin Flores; Ariel Rubio, Germán Martínez, Gastón Barrientos y Brian Fernández; Gabriel Navarro, Isaac Esteche, Nicolás Arrieta y Leonardo Valdez; Franco Domínguez y Joel Lucero. DT: Hugo Barrientos.

Goles PT: 2’ Gabriel Navarro (JN), 23’ Gonzalo Figueroa (C), 43’ Agustín Jara (C).

Goles ST: 22’ Figueroa (C), 45’ Franco Domínguez (JN).

Cambio PT: 29’ Juan Pablo Schwarzenberg x Rubio (JN).

Cambios ST: al inicio Máximo García x Maidana (C), Claudio Ojeda x Arrieta (JN), 12’ Tahiel Cárcamo x Navarro (JN), 34’ Gabriel Méndez x Valdez (JN), 38’ Nasael Quesada x Pesse (C), 43’ Santiago Vidal x Figueroa (C).

Amonestados: Paredes, Flores, Figueroa, Zapata (C). Domínguez, Martínez (JN).

Incidencias PT: 45’ expulsado G. Barrientos (JN), con roja directa.

Penales (C): Paredes (desviado), Jara (atajado), Oyarzo (atajado),

Penales (JN): Domínguez, Ojeda, Martínez.

Arbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario).

Cancha: Estadio Municipal Comodoro.