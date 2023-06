Jorge Rial volvió a Radio 10 sin pelos en la lengua

Jorge Rial volvió este miércoles a la conducción de Argenzuela en Radio 10 luego de estar dos meses recuperándose, tras el infarto que sufrió en medio de su viaje a Colombia.

"Entré a talleres, me hicieron todo de nuevo", bromeó el conductor, quien además aclaró que no volverá a conducir las tres horas, por el momento, porque aún no recuperó su voz, lesionada producto de la intubación que debieron hacerle.

Aclaró que tiene por lo menos dos semanas más de recuperación total y se encuentra trabajando con una fonoudióloga a diario. "Estoy mucho mejor. Los extrañaba mucho y lo necesitaba porque es mi vida, mi laburo y lo que sé hacer. Es también una terapia para mí".

QUÉ DIJO JORGE RIAL EN SU REGRESO A ARGENZUELA POR RADIO 10

El conductor agradeció al equipo y dijo que no sabía si volvería o no. Agradeció también al público que estuvo con él. "Después pasan cosas en el medio. Vicisitudes de la vida, uno tiene que salir a cabecear pelotas de cemento, luego hablaré".

Rial afirmó que se vio obligado a volver también por el contexto social y político del país e hizo referencia a lo que ocurrió ayer en jujuy y la situación que se vive en Chaco con el femecidio de Cecilia.

“Estemos alerta de lo que está pasando porque lo de Jujuy fue un laboratorio. La única manera de ajustar es con represión y eso es lo que harán. Por eso ayer se juntaron rápidamente. José Luis Espert pedía bala y hubo”, reflexionó sobre la represión y la posterior conferencia de prensa de Juntos por el Cambio.

Además, criticó al gobierno nacional "solo tuitea. No mueve un músculo. Se le ha atrofiado el músculo político. No tiene respuesta. Uno pide respuesta, un límite".

“Chaco le costó la elección a Capitanich y está muy bien porque hay que castigar. La culpa la tiene la política. Lo que vimos ayer es simplemente un laboratorio de lo que se puede venir”, continuó Rial sobre la desaparición de Cecilia.