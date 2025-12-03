Jornadas de capacitación para el personal de Programas de Verano

Se realizó en instalaciones del Gimnasio municipal Nº 4 del barrio Stándart, la primera jornada de capacitación para el personal que será parte de los programas de verano de la temporada 2026. La misma se extenderá hasta este viernes e involucra a las personas que estarán a cargo de las colonias recreativas y pre deportivas, Recreación en las Playas y Cu.Ju.Pla (Cumbre de Juegos en las Plazas).
Dichas capacitaciones se ejecutan con el objetivo de jerarquizar el trabajo y así mejorar las propuestas veraniegas. Cabe resaltar que, se dividen en cuatro partes: Recreación A (profesora Evelina Brinnitzer), Recreación B (profesor José Luis Bonatto), RCP y Primeros Auxilios (Cruz Roja Argentina) y Seguro y Pautas de Seguridad (profesora Carla Bartl y profesor Franco Vásquez).
Los programas de la temporada estival se desarrollarán entre enero y febrero y se repartirán en los distintos barrios y puntos de Comodoro Rivadavia, en donde participarán más de 150 estudiantes, profesores y profesionales.
En el caso de las colonias recreativas y pre deportivas, vale remarcar que tendrán como fecha de inicio el martes 6 de enero y concluirán el viernes 5 de febrero. Habrá disponibles más de 15 sedes municipales de la zona norte y sur.