Jornadas de capacitación para el personal de Programas de Verano

En el Gimnasio municipal Nº4, comenzó la capacitación para el personal que trabajará en los distintos programas de verano 2026 que propone la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Se realizó en instalaciones del Gimnasio municipal Nº 4 del barrio Stándart, la primera jornada de capacitación para el personal que será parte de los programas de verano de la temporada 2026. La misma se extenderá hasta este viernes e involucra a las personas que estarán a cargo de las colonias recreativas y pre deportivas, Recreación en las Playas y Cu.Ju.Pla (Cumbre de Juegos en las Plazas).

Dichas capacitaciones se ejecutan con el objetivo de jerarquizar el trabajo y así mejorar las propuestas veraniegas. Cabe resaltar que, se dividen en cuatro partes: Recreación A (profesora Evelina Brinnitzer), Recreación B (profesor José Luis Bonatto), RCP y Primeros Auxilios (Cruz Roja Argentina) y Seguro y Pautas de Seguridad (profesora Carla Bartl y profesor Franco Vásquez).

Los programas de la temporada estival se desarrollarán entre enero y febrero y se repartirán en los distintos barrios y puntos de Comodoro Rivadavia, en donde participarán más de 150 estudiantes, profesores y profesionales.

En el caso de las colonias recreativas y pre deportivas, vale remarcar que tendrán como fecha de inicio el martes 6 de enero y concluirán el viernes 5 de febrero. Habrá disponibles más de 15 sedes municipales de la zona norte y sur.