José Poblete se consagró campeón en el Strongfest Sudamericano

El atleta de fuerza comodorense José Poblete se coronó campeón en la categoría hasta 105kg., en el Strongfest Sudamericano realizado en Buenos Aires. Compitió ante atletas de Brasil, Uruguay y Argentina, en dos intensas jornadas con diversas pruebas. También destacó Tamara Benítez, con un segundo puesto en rama femenina.

El pasado 6 y 7 de septiembre en Buenos Aires se desarrolló el certamen internacional denominado Strongfest Sudamericano, donde el atleta comodorense de Strongman José Poblete se coronó campeón en la categoría hasta 105 kilogramos, ante otros atletas de Brasil, Uruguay, y compañeros argentinos.

“Estuve participando en el Strongfest Sudamericano, con una clasificación para competir en Estados Unidos. Veremos si a futuro podemos estar allá. Fueron dos días intensos, con tres pruebas el sábado y el domingo dos pruebas bastante exigentes donde teníamos que hacer dos traslados”, expresó José Poblete.

Respecto a la competencia, en el primer día tuvo que realizar tres pruebas: peso muerto en escalera (entre 180 y 280kg.), lanzamiento de sandbag (bolsa de arena de 22kg.) y escalera de press con cilindro (repeticiones con 95 a 125kg.). El segundo día en tanto, fueron traslados: primero fue traslado de escudo (140kg.) a máxima distancia posible y luego traslado de yugo (380kg. por 15 metros).

“Estoy contento de haber participado en una categoría en la que no compito habitualmente, pero seguramente comenzará a ser más frecuente de ahora en adelante. Estos kilos que manejamos acá son los que se manejan a nivel internacional en la categoría hasta 90kg.”, explicó Poblete, que compitió con 96kg., siendo el más liviano de la categoría.

“El primer día estuvo bastante regular. Algunos pudimos hacer las pruebas, en otras empatamos. Quedé segundo en la general. Y en el segundo día fueron los traslados, primer de escudo y luego de yugo. Gané las dos pruebas, y de esa forma logré quedarme con el primer puesto”, describió.

“Un torneo muy lindo que siempre trae una multitud de atletas. Un evento de calidad sudamericano, tiene muy bien puesto el nombre, porque vinieron atletas de toda Sudamérica. De entrada, nos propusimos con Nicolás Cáceres de Puerto Santa Cruz de que esto quede acá, ya que en otras ocasiones todo el podio se lo llevaron la gente de afuera. Y pudimos cumplir con la tarea. Nico anduvo muy bien, salió tercero, también Tamara Benítez en femenino con un segundo puesto, y Jairo Saldivia del Gym Invictia de Rada Tilly que debutó en la categoría hasta 92kg.”, destacó.

“Fueron dos jornadas intensas, hubo que sacar energías de donde no había, pero así es que uno pone su granito de arena para estar bien físicamente todos los días. Para eso entreno todos los días, no solo para una competencia, sino para estar siempre vigente en todas las competencias que salgan en el año. Ahora se nos viene otro torneo de carácter sudamericano, de otra asociación, que se hace en Salta, donde gané el año pasado. Esto será el 22 de noviembre así que ya me estoy preparando”, contó Poblete.

“Esta semana fue mi cumpleaños así que también fue un mimo para mí, y lo festejé con gente amiga que he hecho en estas competencias. Gracias a Gustavo de CRD Travel que me acompañó con el pasaje, a Hernán Martínez que siempre está acompañando al deporte de Comodoro. A mi familia que siempre me banca en cada preparación. A todas las amistades y a la gente que me acompaña”, cerró.