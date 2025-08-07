Josefina Svoboda: "me emocioné cuando me enteré que quedé en la Selección"

La comodorense fue convocada para integrar la Selección Argentina femenina de Waterpolo que participará en el Panamericano Sub 15 en la ciudad de Bauru.

Luego de entrenar durante más de un mes con la preselección, a Josefina Svoboda le llegó la citación para integrar el plantel argentino que competirá, del 1 al 7 de septiembre, en el Campeonato Panamericano sub 15 de Waterpolo en Bauru. La competencia será organizada por la Confederación Brasileña de Deportes Acuáticos (CBDA) y la Asociación Bauruense de Deportes Acuáticos (ABDA).

La deportista de 14 años, que juega de marca boya en Waterpolo Comodoro, se mostró “muy contenta” cuando el último sábadole avisaron que quedaba en la Selección Argentina. La convocatoria fue sorpresiva y le causó una gran emoción.

“Al principio de los entrenamientos sentía que no iba a quedar porque había chicas mejores, que además tienen más competencia, y cuando me enteré que quedé en la Selección Argentina fue muy emocionante, la verdad que no me lo esperaba”, subrayó.

En ese aspecto, Svoboda agregó que “ahora se viene el Panamericano, estoy muy nerviosa pero siento que con las chicas vamos a lograr algo. A mis compañeras las conozco de los entrenamientos porque venimos entrenando hace más de un mes en Buenos Aires. Allá hay mucha competencia, es todo muy diferente, conocí gente nueva y es muy lindo”.

Josefina Svoboda mantuvo un encuentro con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez. Desde el Estado municipal se le brinda una ayuda y un acompañamiento para costear los viajes a Buenos Aires.