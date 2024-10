Juan Manuel Casella obtuvo su primera victoria en el TCR

Honda marcó el camino en el domingo del Festival Sudamericano de Velocidad en Buenos Aires donde estaba en disputa la Copa YPF Infinia ACA 120 años. De la mano del uruguayo Juan Manuel Casella y del argentino Matías Cravero, la Squadra Martino con dos Civic Type R se llevaron el “1-2” en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. El que completó el podio fue Leonel Pernía con un Peugeot 308 TCR de PMO Racing.

La competencia estuvo peleada en todo momento. La partida fue clave para el uruguayo que avanzó desde la segunda fila para tomar la punta y no abandonarla hasta la bandera a cuadros. Por detrás se ubicaron Cravero y Pernía que lo persiguieron durante toda la carrera en menos de dos segundos pero nunca pudieron iniciar una maniobra de sobrepaso.

En cuarto lugar, con una carrera muy segura, Pedro Cardoso se aseguró el título del TCR Brasil Banco BRB por tres puntos sobre Juan Angel Rosso, que completó el top5 en el sudamericano. El top ten del domingo fue completado por Matías Rossi, Raphael Reis, Rafael Suzuki, Enrique Maglione y Galid Osman.

En la Copa Trophy, la victoria fue para Maglione, sellando triunfos 100% uruguayos en la jornada. El piloto del Honda #15 también aseguró el título de la Copa Trophy en el TCR Brasil con este resultado y dejó a Marcos Regadas en segunda colocación. La jornada también reservó el título por equipos en la cita brasileña para el PMO Racing, equipo dirigido por Damián Fineschi.

Con estos resultados, Cardoso mantiene la punta del campeonato con 382 puntos seguido de cerca por Juan Manuel Casella y Raphael Reis con 359 y 342 unidades respectivamente

Al campeonato sudamericano le restan dos fechas: Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) en noviembre y Rosario (Santa Fe) en diciembre.

DECLARACIONES

“Después de un comienzo difícilcel jueves, finalmente conseguí mi primera victoria después de varios segundos puestos. Estoy muy feliz y agradezco a todo el equipo por el auto que me dieron” (Juan Manuel Casella).

“Estoy muy contento con esto, me quitó un montón de peso de encima. Solo me queda agradecer a mi familia, mis patrocinadores, mi novia y al equipo. Estoy muy feliz y no tengo palabras para decir lo que estoy sintiendo en este momento, casi lloro de alegría. Feliz por el equipo, es la carrera de casa de PMO y también tengo que hablar del evento, que fue fantástico. Ahora pensemos en la secuencia del TCR South America, otro campeonato en el que estamos peleando por el título” (Pedro Cardoso).

“Fue un gran fin de semana, nos clasificamos bien y lo hicimos bien en ambas carreras, peleando delante. Contento con la actuación y el gran coche que tuve en la etapa” (Matías Cravero).

“No comencé bien y perdimos una posición y a partir de ahí intenté correr con ellos con todo lo que tenía, pero no fue suficiente. Ha sido un gran año para nosotros. Estamos creciendo, ganando carreras y entendemos mucho mejor el coche. Disfruté mucho las carreras que pude hacer en la categoría y espero seguir el año que viene. Quiero felicitar a PMO y a Pedro por el título del TCR Brasil” (Leonel Pernía).

“Siempre superé los límites del coche, hicimos lo que pudimos y eso me hace feliz. En ningún momento cometimos ningún error, fue un fin de semana perfecto tanto para el piloto como para el equipo y eso me hace muy feliz. Era imposible alcanzar y pasar a Pedro Cardoso hoy, el equilibrio de mi coche estaba muy cerca de ellos, pero no pude pasarlo, estas son carreras y esto pasa”(Juan Angel Rosso).

“Muy contento con el título de la Copa Trophy en el TCR Brasil. Ayer tuve un toque en la curva 1 que estropeó un poco la parte trasera del coche y ayer logré sumar algunos puntos. Hoy fue perfecto, necesitaba empezar y ganar. Empecé bien, pasé a Regadas en la salida y nuestro ritmo de carrera fue muy fuerte. Feliz por el título y por la victoria de Casella” (Enrique Maglione).

“Estoy muy feliz de haber ganado el campeonato de pilotos con Pedro y el campeonato de equipos, es una pena que hayamos perdido el Trophy, de lo contrario hubiera sido más que perfecto. Agradezco a todos los que confiaron en nosotros, dimos un gran salto como equipo” (Damián Fineschi).