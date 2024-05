Jubilada sufrió una estafa al querer hacer una transferencia

Una jubilada, vecina de Cinco Saltos, en Neuquén, quiso deshacer una transferencia hecha a la persona incorrecta para recuperar su dinero, pero terminó siendo víctima de una estafa. La mujer cayó directo en las garras de un estafador escondido detrás de un 0800 falso, atribuido a Mercado Pago.

Susana, la víctima, relató en declaraciones radiales que todo comenzó a raíz de una transferencia errónea. "Tenía que hacer una transferencia por Mercado Pago y me equivoqué el destinatario. Entonces, cuando quise ver cómo hacer para anular la transferencia, en el apuro pensando que antes lo hiciera iba a tener mejor resultado, le pido a mi hijo que me ayude. Él, a 4 kilómetros de distancia, busca por Google un 0800 para poder comunicarse y es así que se comunica con un supuesto operador de Mercado Pago", contó.

El hombre sumó a Susana a la comunicación, quien explicó lo ocurrido al supuesto asesor de atención al cliente y así comenzó la estafa.

La mujer indicó que el falso operador la tranquilizó y le comenzó a dar una serie de pasos que le prometió que permitirían "deshacer la transferencia". No obstante, tratándose de un estafador, claro está que eso no sucedió.

Susana intentó cumplir al pie de la letra cada una de sus instrucciones, pero lo cierto es que había cosas que la jubilada no llegaba a comprender cómo hacer, algo que frustraba al estafador, que la apuraba. El hijo de la mujer, también sin imaginarse que se trataba de un engaño, la instó a "prestar atención" y hacer lo que le dijera el operador.

Finalmente, el estafador le preguntó a Susana qué cuenta tenía asociada a su perfil de Mercado Pago, a lo que la mujer informó que al ser jubilada, cobra a través del Banco Provincia del Neuquén. Entonces, el embaucador la mandó al cajero para un último intento de despojarla de dinero.

"Terminé haciendo una transferencia al supuesto lugar que me tenía que habilitar para corroborar los datos y que me dieran el dinero y de esta manera fui víctima de una estafa", contó Susana.

La mujer no detalló cuánto dinero le lograron sacar los estafadores, pero lo cierto es que lo hicieron con ella operando en todo momento, totalmente engañada. "En retrospectiva, uno piensa: '¿Cómo es que no me di cuenta?'", admitió, indicando que hubo varios factores que le llamaban la atención, aunque ella eligió confiar.

"Le pregunté a mi hijo de dónde sacó el número y le dije que me parecía raro que me pidiera tantos datos, pero ante la inmediatez de la situación, fui al cajero e hice la transferencia", admitió.

ESTAFAS A LA ORDEN DEL DIA

Por otro lado, Susana lamentó que, al querer denunciar el hecho en Cinco Saltos, el lugar donde vive actualmente, se encontró con "mucha falta de respuesta", por lo cual terminó denunciando la estafa en la Comisaría Quinta de Centenario, donde además le indicaron que se acercara a Delitos Económicos.

En Cinco Saltos, por otro lado, le indicaron que no tenían cómo investigar lo que le había ocurrido y que reciben "entre 60 y 70 denuncias semanales" de distintas estafas virtuales. "En Neuquén, eso y más", confió. "La gente está siendo estafada y engañada por distintos motivos. Hay que tener mucho cuidado", expresó.

Por último, señaló que cuenta con la información de quien recibió la transferencia errónea y también de quien recibió el dinero que le hizo transferir el estafador; en ambos casos, el dinero fue recepcionado por cuentas de la billetera virtual Brubank, que no cuenta con números de reclamo y así dificulta una denuncia directa.

Fuente: La Mañana de Neuquén