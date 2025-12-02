Jubilados municipales celebraron con el intendente

En el Día del Jubilado Municipal se firmó el comodato del lote donde se emplazará la sede de su asociación.

En el auditorio del Centro Cultural se realizó este martes el acto por el Día del Jubilado Municipal, iniciativa que estuvo encabezada por el intendente, Othar Macharashvili, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli; y los secretarios de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich; Mujer, Género, Juventud y Diversidad, María Cativa.

También estuvieron la presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales, Alicia Olivares; concejales y miembros de la Asociación de Jubilados Municipales (AJUPEMU).

En ese contexto, el intendente Macharashvili subrayó la importancia de reconocer la trayectoria y el esfuerzo de quienes, con su trabajo, han contribuido al crecimiento de la ciudad. “Estoy orgulloso de estar al lado de ustedes; de poder captar ese cariño y esa profesionalización. Es un honor haber trabajado con muchos de ustedes durante todos estos años y ver cómo la organización sigue creciendo”, señaló.

Asimismo, anunció la firma del comodato que ratifica el compromiso de seguir trabajando en conjunto, “para que la sede sea un centro de contención y de interacción con la comunidad”.

Por su parte, Ángel Rivas, titular de la cartera de Desarrollo Humano y Familia, señaló que “es un honor ser parte de esta gestión y poder acompañar a quienes tanto hicieron por Comodoro Rivadavia. AJUPEMU es una muestra de cómo los exfuncionarios siguen aportando a la comunidad, trabajando desde otro lugar, pero con el mismo compromiso".

UNA RESPUESTA HISTORICA

Por su parte, la presidenta de AJUPEMU, Alicia Olivares, habló sobre la importancia que tiene para la Asociación poder contar con el terreno en donde construirán su espacio propio y agradeció al “intendente Othar Macharashvili, al viceintendente Sampaoli y a todo el equipo de trabajo municipal que hizo posible este logro, después de todos estos años de lucha para poder tener nuestro lugar”.

Añadió que su entidad atravesó "muchos años de puertas cerradas, de indiferencia, pero hoy estamos aquí gracias al apoyo del intendente y su equipo. Este espacio nos permitirá seguir trabajando por todos los jubilados y pensionados municipales que seguimos aportando a la ciudad. Ojalá hubieran podido estar más compañeros, pero sé que muchos están con nosotros de corazón", concluyó.