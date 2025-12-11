Jubilados municipales celebraron con el intendente

En el tercer aniversario de la entidad que los contiene, Othar valoró la tarea que se lleva adelante desde la entidad municipal.

La celebración por un nuevo aniversario de la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales (AJUPEMU) se realizó este jueves en la sede de la entidad, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; los subsecretarios Julieta Miranda y Bruno Hernández; la directora de Adultos Mayores, Viviana Traversa; la titular de AJUPEMU, Alicia Olivares; y el secretario general del SOEM, Omar Unquén.

En ese marco, Macharashvili destacó el trabajo que se está llevando adelante en conjunto con AJUPEMU, al expresar que “todavía no tomamos dimensión de todos los logros que se están alcanzando, no solo con las actividades que se vienen realizando, sino también por el crecimiento que vienen demostrando”.

“En su momento, avanzamos con el terreno para su sede propia; la idea es que en el año 2026 esté listo el proyecto para avanzar con la ejecución de la nueva casa, que será fundamental para impulsar aún más todo el trabajo que llevan a cabo sus integrantes”, resaltó.

Finalmente, el intendente instó a los referentes de la entidad “a seguir logrando que más compañeros se sumen y se animen a salir de sus casas para compartir. Para la vida de este Municipio y de la ciudad, es muy importante tener a los jubilados activos en la sociedad”.

Por su parte, Olivares agradeció a Macharashvili, “quien nos prometió el terreno para nuestra casa y cumplió; cuando esté terminada la obra va a cortar la cinta con nosotros. Cuando un intendente promete y cumple, es para aplaudirlo”, cerró.