Jubilados reclaman reducciones en los impuestos municipales

Representantes de los Centros de Jubilados de Caleta Olivia se reunieron el pasado fin de semana con concejales de diferentes bloques para plantear situaciones económicas críticas.

Durante el encuentro, solicitaron que se contemplen distintas reducciones y beneficios sobre los impuestos municipales, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el sector y el impacto de las obligaciones tributarias sobre sus ingresos.

El planteo busca que estas propuestas sean tenidas en cuenta al momento de discutir la nueva Tarifaria y definir las obligaciones que deberán afrontar los vecinos durante 2027.

En ese marco, también reclamaron que se lleve adelante el Censo de Adultos Mayores, una iniciativa que ya fue aprobada por el Concejo Deliberante y que permitiría contar con información sobre la realidad y las necesidades de este sector de la comunidad.

Al respecto, el concejal justicialista Carlos Aparicio recordó que desde su espacio político “venimos acompañando a las y los jubilados en los distintos reclamos que han planteado y vamos a seguir haciéndolo en cada ámbito donde corresponda”.

“Es fundamental que sus necesidades sean escuchadas y que también se cumpla con el Censo de Adultos Mayores que ya fue aprobado. Necesitamos conocer su realidad para poder discutir y pensar políticas que den respuesta a lo que atraviesan”, puntualizó.