Jueves nublado: máxima de 14°C y ráfagas de hasta 50 km/h

La jornada comenzará fresca, con 6°C y cielo mayormente nublado. Durante la tarde y la noche aumentará el viento del noreste, aunque no se esperan lluvias.

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 8 de octubre una jornada estable, con abundante nubosidad y viento en aumento hacia la tarde.

Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 6°C y viento del noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, de entre 0 y 10%.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta una máxima de 14°C. El cielo continuará mayormente nublado y el viento del noreste aumentará a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche se mantendrán condiciones similares, con unos 10°C, cielo mayormente nublado y viento del noreste entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas también podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.