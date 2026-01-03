Jugador venezolano de Gimnasia pidió no entrenar

Anyelo Cisneros sintió las consecuencias del bombardeo estadunidense que sufrió Caracas y está pendiente de lo que ocurre con su familia.

Sin la presencia de Anyelo Cisneros, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este sábado por la mañana un nuevo entrenamiento con miras al partido del miércoles en Vicente López ante Platense por la Liga Nacional de Básquet.

Cisneros pidió no ser parte de la práctica a raíz del bombardeo estadounidense que sufrió en la madrugada la capital de Caracas, donde fue detenido el presidente Nicolás Maduro, quien junto a su esposa es conducido a Estados Unidos, donde Donald Trump pretende juzgarlo por “narcoterrorismo”.

El ala pivote prefirió estar pendiente de su familia, que afortunadamente se encuentra en buenas condiciones y se reintegrará este domingo, cuando el plantel vuelva a entrenarse a partir de las 10.

Los jugadores que participaron del entrenamiento de este sábado en horas de la mañana fueron Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Federico Grun, Mauro Cosolito, Martiniano Dato, Kenneth Horton, Bryan Carabalí, Carlos Rivero, Marcos Chacón, y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky, Valentino Ayala, Natalio Santacroce, Benjamín Anríquez y Ciro Melo.

El plantel, que ya comenzó a ponerse a pensar de lleno en el juego ante Platense, volverá entrenarse este domingo a las 10, ya seguramente con la vuelta de Cisneros.

El viaje está previsto para el martes en horas de la tarde, mientras que el miércoles desde las 21:10 y con televisación de TyC Sports, el “Verde” jugará su primer partido del año ante el “Calamar”.