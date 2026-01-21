Jugadoras de hóckey con proyección nacional planean la nueva temporada

Se trata de Pilar y Rocío Poblet, María Azul Barboza Ronconi, Chiara Rocío Alvarez, Manuela y Rosario Manso, y Morena Cervatto, todas surgidas de clubes de la Asociación Austral.

En plena pretemporada en sus clubes; Pilar y Rocío Poblet (Náutico Hacoaj de Buenos Aires), María Azul Barboza Ronconi, Chiara Rocío Alvarez y Manuela Manso –las tres de Liceo Naval Bs.As.-, Rosario Manso (Club Arquitectura Bs.As.) y Morena Cervatto (Club Monte Hermoso), mantuvieron un encuentro con Hernán Martínez, titular del Ente Comodoro Deportes, con el objetivo de planificar lo que será el año 2026.

La reunión con las jugadoras, surgidas de clubes de la Asociación Austral de Hóckey -que se encuentran persiguiendo el sueño de llegar al profesionalismo- reafirma el compromiso de Comodoro Deportes de acompañar, apoyar y estar cerca de los deportistas de Comodoro, quienes llevan el nombre de la ciudad a lo más alto.

Al respecto, Morena Cervatto, exjugadora de Club Deportivo Portugués, quien actualmente se desempeña en el Club Atlético Monte Hermoso, expresó que el encuentro “fue un lujo, por suerte logramos venir todas, pudimos charlar muchas cosas, contar cada una su situación actual y Hernán (Martínez), como siempre muy predispuesto a acompañar. Es súper importante saber que nos acompañan, suma un montón y la ayuda es muy grande. Siempre estoy muy agradecida”, destacó.

Rocío Poblet de Náutico Hacoaj y exjugadora de Náutico Rada Tilly, comentó que durante la reunión con las autoridades deportivas “comentamos como fue nuestro año en lo deportivo y como vamos con nuestros estudios” y agregó que el acompañamiento del Ente deportivo es fundamental para seguir proyectándose en el ámbito nacional “estamos muy agradecidas”.

Chiara Rocío Alvarez, actualmente en el Club Liceo Naval y exjugadora de Náutico Rada Tilly, agradeció el acompañamiento de Comodoro Deportes y señaló que “hablamos mucho con Hernán (Martínez), agradecimos el apoyo económico, porque es muy difícil estar solas con los gastos que conlleva. Comentamos sobre el crecimiento del hockey en la ciudad. Siempre es lindo venir acá, estar en casa, recargar pilas y volver con energías para arrancar la temporada”.