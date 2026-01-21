Gimnasia de Comodoro Rivadavia cayó este miércoles de visitante frente a Peñarol de Mar del Plata por 71-70.

El "Verde" sufrió una nueva derrota en la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este miércoles de visitante y sobre el final ante Peñarol de Mar del Plata, por 71-70, en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.

El encuentro, que tuvo desarrollo en el Polideportivo Islas Malvinas, contó con los siguientes parciales por cuarto de juego: 10-21, 30-39 y 47-53.

El partido se definió en los últimos 10 segundos de juego, con un triple convertido por Teo Martínez, con Gimnasia en ventaja por dos puntos (68-70).

En el “Milrayitas”, que en el primer cuarto caía por once puntos de diferencia (10-21), se destacó Gian Luca Rossi, quien fue el goleador de su equipo con 23 puntos, seguido de Gonzalo Aman con 14 tantos, mientras que Martín Chapero aportó 13 unidades, con 9 rebotes y una tapa.

Por el lado de Gimnasia, el base Natalio Santacroce fue el goleador del partido con 25 puntos, 3 asistencias y 2 recuperos, mientras que pívot venezolano Jesús Centeno lo escoltó con 16 tantos, 8 rebotes, 3 asistencias y 4 tapas. Tanto Rossi como Centeno, fueron los jugadores de mayor valoración del encuentro con 26 puntos.

De esa manera, el equipo que conduce Gustavo Sapochnik, sufrió su 11ª derrota -tiene 9 triunfos- y ahora se ubica 12º en la tabla.

Mientras que Peñarol logró su séptima victoria, contra 12 caídas en lo que va de la fase regular de la competencia juvenil.

El “Verde” cerrará esta minigira el viernes cuando visite a Boca Juniors.

Síntesis

Peñarol 71 / Gimnasia 70

Peñarol (10+20+17+24): Gian Luca Rossi 23, Gonzalo Aman 14, Teo Martínez 8, Leonel Cid 2 y Martín Chapero 13 (fi); Tobías Sirochinsky 8, Andrés López 0, Juan Cruz Locatelli 0 y Joaquín Bulchi 3. DT: Tomás Sirochinsky.

Gimnasia (21+18+14+17): Natalio Santacroce 25, José Ignacio Copesky 10, Valentino Ayala 3, Ciro Melo 6 y Jesús Centeno 16 (fi); Julián Salas (x) 2 y Simón Dias 8. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 10-21, 30-39 y. 47-53.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata).