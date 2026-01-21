El Club Jorge Newbery se ilusiona con su nueva obra

Se trata del flamante edificio de dos pisos, ubicado sobre la calle Pastor Schneider, que avanza de manera notoria y la idea es poder inaugurarlo en el corto plazo.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y el director de Deportes, Martín Gurisich, realizaron, este miércoles, un recorrido junto con Pablo Barrientos, presidente de Jorge Newbery, en la entidad del barrio 9 de Julio, que sigue trabajando en lo que respecta a su infraestructura.

Se trata del flamante edificio de dos pisos, ubicado sobre la calle Pastor Schneider, que avanza de manera notoria y la idea es poder inaugurarlo en el corto plazo. Al mismo tiempo, desde la dirigencia del “Aeronauta”, otro de los objetivos es lograr finalizar la obra de lo que será el natatorio del club.

Sobre el encuentro con Hernán Martínez, a cargo de Comodoro Deportes, el dirigente Pablo Barrientos sostuvo que “fue una reunión para que pueda tener un pantallazo de lo que puede llegar a ser este año, comentándole las ideas, como van las obras. Estamos contentos porque se van realizando, de a poco, las cosas. Ellos (Municipalidad) siempre están presentes”.

Sobre el flamante edificio de la institución, Barrientos señaló que “es una obra muy linda que costó por la situación del país, pero la podemos llevar adelante, faltan detalles. Estamos muy contentos, ilusionados. Newbery es como se dice; familia, nos ayuda mucho la gente. Nosotros como comisión directiva estamos orgullosos de pertenecer a todo esto”.

El dirigente del “Lobo”, más adelante, expresó que “tenemos que ir de a poco, terminando cosas para seguir con otras. Tenemos el natatorio que este año vamos a invertir, nuevamente, para lograr terminarlo lo más rápido posible”.

Barrientos se mostró orgulloso de lo que es la Escuela de Nivel Inicial N° 1482, que funciona en el mismo club. “Es algo que nosotros le brindamos a la sociedad, hemos apuntado a la educación, esperamos seguir por ese camino y lo bueno es que hemos recibido muchas buenas críticas”.